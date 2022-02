Esporte TV Pampa transmite final do Super Bowl neste domingo

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

A transmissão da TV Pampa, em cadeia com a Rede TV!, iniciará às 19h (horário de Brasília), com direito até a pré-show de aquecimento. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A 56ª edição do Super Bowl, maior evento de esportes do mundo, acontece neste (13). E nesta edição do megaevento, a transmissão exclusiva pela TV aberta para todo o Rio Grande do Sul será feita pela TV Pampa, oportunizando que milhares de gaúchos assistam ao espetáculo, que é a grande final da NFL (National Football League – liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos).

Engana-se quem pensa que o Super Bowl é apenas a final do futebol americano. Além do tradicional show do intervalo, o evento esportivo traz, em primeira mão, diversos anúncios da cultura pop, parando o mundo todo para conhecer trailers inéditos.

Realizado este ano em Los Angeles, no SoFi Stadium, o Super Bowl 56 receberá o confronto entre o time da casa, Los Angeles Rams, e o Cincinatti Bengals. Enquanto o Bengals foi derrotado nas duas decisões que participou e busca seu primeiro título, o Rams venceu o torneio em 1999 e almeja conquistar o seu bicampeonato.

A transmissão da TV Pampa, em cadeia com a Rede TV!, iniciará às 19h (horário de Brasília), com direito até a pré-show de aquecimento. A novidade marca a volta do evento à televisão aberta, algo que não acontecia desde 2012. A apresentação será de Felipe Titto e Marcelo do Ó comandará a narração com comentários de Gabriel Golim, especialista em futebol americano, para esse super espetáculo decisivo da temporada.

Show do Intervalo

Um dos momentos mais aguardados do Super Bowl é o show do intervalo. Com um retrospecto de nomes como Michael Jackson, Prince, Beyoncé e U2, a NFL decidiu apostar, em 2022, não em um artista, mas sim um combo de respeito. Liderado por Dr. Dre, o evento reunirá figuras lendárias do rap, como Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes e Warren “WaWa” Snipe.

Vale lembrar que em 2021, a apresentação foi comandada pelo cantor The Weeknd. Já em 2020, Jennifer Lopez e Shakira dividiram o palco.

Como asisitir

O Super Bowl 56 será exibido pela TV Pampa pela TV aberta para todo o Rio Grande do Sul, e também pela Claro Net para todo o Estado.

É possível acessar a TV Pampa de forma fácil e prática através do Aplicativo da TV Pampa para celulares, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos.

A TV Pampa também pode ser assistida ao vivo através do seu site: www.tvpampa.com.br.

