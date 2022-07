Tecnologia Twitter culpa Elon Musk por prejuízo de 270 milhões de dólares no segundo trimestre

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Elon Musk e anúncios estão entre os motivos para o Twitter ter tido queda na receita. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Twitter revelou os resultados financeiros para o segundo trimestre de 2022. De acordo com a rede social nesta sexta-feira (22), a companhia teve um prejuízo líquido de US$ 270 milhões. Além disso, a empresa revelou que gastou US$ 33 milhões devido ao acordo com o CEO da Tesla e SpaceX, Elon Musk.

Este é o primeiro relatório financeiro divulgado pela companhia desde que, em abril, Elon Musk manifestou interesse em comprar a rede social. O acordo, no entanto, foi declinado pelo executivo em 8 de julho. Agora, as duas partes enfrentam uma longa disputa judicial, que já tem um julgamento marcado para outubro.

Não à toa, o relatório traz um destaque ao falar sobre custos e despesas, que teve um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Isto porque, dos US$ 1,52 bilhão, US$ 33 milhões foram destinados à “aquisição pendente do Twitter”. Já os gastos relacionados às rescisões foram de US$ 19 milhões.

Twitter culpa Elon Musk e anúncios por queda na receita

O executivo apareceu mais vezes no relatório. É o caso da receita de US$ 1,18 bilhão (queda de 1%). Segundo a companhia, o resultado reflete “os ventos contrários do setor de publicidade associados ao macroambiente, bem como a incerteza relacionada à aquisição pendente do Twitter por um afiliado de Elon Musk”.

O relatório ainda possui uma seção com o título “Transação de Elon Musk”. Ao relembrar de pontos-chave do acordo, a rede social ressaltou que “a suposta rescisão de Musk é inválida e injusta, e o acordo de fusão continua em vigor”. Depois, a companhia fez algumas considerações sobre o caso:

“A adoção do acordo de incorporação por nossos acionistas é a única aprovação remanescente ou condição regulatória para a conclusão da incorporação de acordo com o acordo de incorporação”, informaram. “O momento exato da conclusão da fusão, se for o caso, não pode ser previsto porque a fusão está sujeita a litígios em andamento, adoção do acordo de fusão por nossos acionistas e satisfação das condições de fechamento restantes.”

Twitter teve prejuízo líquido de US$ 270 milhões

O Twitter, no entanto, não chegou a gerar lucro no segundo trimestre de 2022. Pelo contrário, a rede social teve um prejuízo líquido de US$ 270 milhões. No segundo trimestre de 2021, a rede social teve um lucro líquido de US$ 66 milhões.

Já o prejuízo operacional foi de US$ 344 milhões, resultando em uma margem operacional de -29%. No mesmo período do ano passado, o lucro operacional foi de US$ 30 milhões.

O número de usuários ativos diários monetizáveis (mDAU, em inglês), por outro lado, cresceu. Segundo o Twitter, no segundo trimestre de 2022, a rede social registrou 237,8 milhões, um aumento de 16,6% em relação ao mesmo período ano passado. Já a média internacional foi de 196,3 milhões, um acréscimo de 17%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia