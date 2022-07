Economia Dólar encerra semana com valorização de 0,72% e se aproxima de 5 reais e 50 centavos

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

No ano, a moeda ainda tem desvalorização de 1,38% frente ao real. (Foto: Reprodução)

O dólar fechou próximo da estabilidade nesta sexta-feira (22) e avançou pela segunda semana consecutiva, com um aumento da busca por segurança dando fôlego à moeda norte-americana antes da aguardada decisão de juros nos Estados Unidos da próxima semana. A divisa subiu 0,01%, vendida a R$ 5,4977, renovando o maior patamar de fechamento desde 24 de janeiro (R$ 5,5017).

Com o resultado mais recente, a moeda acumulou alta de 1,72% na semana e já sobe 5,06% no mês. No ano, ainda tem desvalorização de 1,38% frente ao real.

Mercados

O Banco Central Europeu (BCE) elevou na última quinta (21) a taxa básica de juros da zona do euro pela primeira vez em mais de uma década, em meio a temores de uma crise energética e perspectivas econômicas sombrias na zona do euro. A alta, de 0,5 ponto percentual, levou a taxa a zero.

Na próxima semana, será a vez dos Estados Unidos definirem a sua taxa básica de juros. Recentemente, operadores de futuros moderaram suas expectativas sobre o tamanho dessa alta, passando a esperar uma alta de 0,75 ponto percentual, em vez de cenário de 1 ponto percentual completo.

No cenário doméstico, permanecem no radar de investidores temores sobre a credibilidade do Brasil, que foi abalada recentemente por uma emenda constitucional que amplia e cria uma série de benefícios sociais, prevendo despesas fora do teto de gastos a apenas alguns meses das eleições presidenciais.

A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, tem passado os últimos dias debruçada sobre os números do Orçamento e prepara um terceiro bloqueio de verbas no ano. O objetivo é evitar que as despesas do governo ultrapassem o teto de gastos.

O corte nos repasses do Orçamento pode superar os R$ 5 bilhões. Esse valor ainda pode mudar, porque até o último momento negociações dentro do governo tentam reduzir o tamanho do bloqueio e amenizar o impacto político.

Ibovespa

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda nesta sexta, após passar por cinco pregões de alta. O Ibovespa caiu 0,11%, aos 98.925 pontos. As maiores baixas foram da IRB Brasil, empresa de resseguros, e das varejistas Americanas e Magazine Luiza.

No dia anterior, a Bolsa fechou em alta de 0,76%, aos 99.033 pontos. Com o resultado mais recente, acumula alta de 2,46% na semana, 0,39% no mês e perda de 5,63% no ano.

