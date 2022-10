Economia Twitter nega desconto de 30% em seu valor para Elon Musk comprá-lo

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

Empresário tentou reduzir oferta pela compra da rede social de US$ 44 bilhões para US$ 31 bilhões. (Foto: Reprodução/Twitter)

Nas semanas que antecederam a declaração de Elon Musk de que sua oferta para comprar o Twitter estava sendo negociada outra vez, seus representantes conversaram com a empresa várias vezes para refazer o acordo a um preço mais baixo, disseram quatro fontes familiarizadas com as discussões.

Musk solicitou um desconto de até 30%, afirmaram três pessoas próximas ao caso, uma proposta que teria avaliado a empresa em aproximadamente US$ 31 bilhões. No entanto, de acordo com essas fontes – que pediram anonimato porque as negociações eram confidenciais –, o Twitter rejeitou a oferta do bilionário.

Na semana passada, porém, as discussões levaram a um desconto menor, de cerca de 10%, o que permitiria a Musk pagar em torno de US$ 39,6 bilhões pelo Twitter. Mas, no fim das contas, essas negociações não avançaram. A estimativa do valor de mercado do Twitter na última semana era de US$ 39,2 bilhões.

As novas negociações ocorreram apenas algumas semanas antes de um embate agendado para 17 de outubro, na Corte de Delaware, para um julgamento marcado para determinar se Musk deve concluir a aquisição do Twitter pagando US$ 44 bilhões, como havia proposto em abril. Em julho, ele sinalizou que não queria mais comprar a rede social, mencionando o que ele disse ser um problema incontrolável de spam. O Twitter processou o bilionário por forçar a negociação.

A batalha legal expôs as mensagens de texto pessoais de Musk para seu grupinho de investidores em tecnologia e celebridades, enredou os principais executivos do Twitter e fez crescer a incerteza quanto ao futuro da empresa.

Ao chegar a um acordo, os dois lados poderiam evitar um julgamento público complicado que provavelmente contaria com depoimentos de funcionários importantes do Twitter e de Musk. O depoimento do bilionário estava programado a última semana, mas os dois lados concordaram em adiá-lo, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Porém, as discussões a respeito de um desconto não passaram da fase inicial, segundo as pessoas a par das conversas, e nenhuma carta de intenções foi preparada. Não está claro o motivo das negociações não terem avançado.

Passo atrás

Musk enviou uma carta ao Twitter oferecendo-se para pagar o valor inicial total de US$ 44 bilhões que havia oferecido pela empresa.

O CEO da Tesla e da SpaceX disse que a conclusão da aquisição estava dependendo da possibilidade de garantir financiamento dos bancos que concordaram em apoiar sua oferta de abril, quando ofereceu US$ 54,20 por ação da empresa. Se os bancos não cumprirem suas promessas de apoio financeiro, o empresário será obrigado a pagar uma multa de dissolução de US$ 1 bilhão. Ele também pediu ao Twitter para encerrar o processo judicial da empresa contra ele.

“A intenção da empresa é fechar a transação com US$ 54,20 por cada ação”, disse o Twitter em um comunicado divulgado em resposta à carta de Musk.

O Twitter está considerando uma série de opções para garantir o acordo. Elas incluem a supervisão judicial da finalização do processo para assegurar que Musk cumpra seu compromisso, e o pedido de que bilionário pague uma taxa de juros para compensar os atrasos na conclusão do processo, disseram as fontes a par das negociações.

Os representantes de Musk e da empresa de rede social estão conversando desde que o Twitter recebeu a carta. Nenhum acordo foi informado.

“As partes não apresentaram uma estipulação para suspender esta ação, nem nenhuma delas pediu uma suspensão”, escreveu Kathaleen McCormick, juíza responsável pelo processo do Twitter, em um documento da ação. “Eu, portanto, seguirei em frente com o julgamento marcado para começar em 17 de outubro.”

