23 de maio de 2022

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sancionou lei sobre o tema. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sancionou nesta segunda-feira (23) uma lei que permite que o governo apreenda bens de pessoas que apoiam a Rússia na guerra contra o país. A nova legislação prevê que qualquer um que seja um apoiador dos chamados “ocupantes” corre o risco de ser levado ao Supremo Tribunal Anticorrupção da Ucrânia.

“O procedimento de identificação e confisco de bens de pessoas sancionadas que de uma forma ou de outra apoiam a agressão dos ocupantes contra a Ucrânia permitirá reabastecer de forma rápida e eficaz o orçamento ucraniano às custas dos inimigos. A lei fornece instruções claras para os órgãos responsáveis por esse processo. Espero a cooperação produtiva de todos os seus participantes”, disse o presidente em comunicado.

Conforme a nova lei, cabe ao Ministério da Justiça da Ucrânia organizar o trabalho para identificar e procurar ativos bloqueados de pessoas físicas e jurídicas especificadas nas decisões do Conselho Nacional de Segurança e Defesa do país. Já o Supremo Tribunal Anticorrupção (WACC) conduzirá processos administrativos em casos de sanção de recuperação de ativos.

A economia da Ucrânia sofreu um duro golpe desde o início do conflito com a Rússia. Na sexta-feira, os líderes do G7 concordaram em fornecer ao país devastado pela guerra US$ 19,8 bilhões em ajuda econômica para garantir que continue a ser capaz de se defender.

Discurso em Davos

Nesta segunda, Zelensky também participou remotamente do Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos. No discurso, defendeu que o mundo não pode ser governado por “força bruta” e acusou a Rússia de crimes de guerra. O líder ucraniano ainda ressaltou a necessidade de aplicação do máximo de sanções contra o governo de Vladimir Putin.

“Acredito que ainda não existem tais sanções (máximas) contra a Rússia, e deveria haver”, disse Zelensky para um salão lotado no fórum, que reúne na Suíça as elites econômica e política do planeta. “Deveria haver um embargo ao petróleo russo, todos os bancos russos deveriam ser bloqueados, sem exceções, o setor de tecnologia russo deveria ser abandonado. Não deveria haver nenhum tipo de comércio com a Rússia.”

O presidente da Ucrânia também voltou a pedir mais armas. “A Ucrânia precisa de todas as armas que pedimos, não apenas das que foram fornecidas”, disse, antes de completar que se o país tivesse recebido o equipamento em fevereiro “o resultado teria sido dezenas de milhares de vidas salvas”.

A guerra na Ucrânia é destaque na edição 2022 do Fórum de Davos, que começou nesta segunda-feira na pequena estação de esqui suíça após dois anos de suspensão devido à pandemia. O evento conta com a presença de representantes do governo e do Parlamento de Kiev. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

