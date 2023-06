Geral Último fim de semana antes do inverno será gelado; Região Sul terá geada

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

O avanço de uma massa de ar polar deve causar geadas em todo o Rio Grande do Sul no domingo, e em Santa Catarina e no sul do Paraná. (Foto: Reprodução)

Depois de uma semana com mínimas abaixo de zero em áreas do Rio Grande do Sul, com registro de geadas em Santa Catarina, e muita chuva em São Paulo, a previsão é de que o clima frio persista pelos próximos dias.

Essa friagem é também uma lembrança de que falta pouco para o inverno chegar: ele começa na quarta-feira (21), mas já sentimos sua aproximação.

A média das temperaturas máximas já registradas em junho chegaram a ficar 12°C abaixo do normal para o mês, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) usados pela MetSul. Em Campo Grande a temperatura foi de 7,2°C, e o habitual seria 19,4°C.

A passagem de um ciclone extratropical em Santa Catarina intensificou os volumes de chuva em diversas áreas da Região Sul e os acumulados devem ser maiores do centro ao norte do Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre e na Serra Gaúcha.

No início da semana caiu chuva congelada em cidades gaúchas, o que ocorre quando a neve que cai se transforma em água e depois congela novamente, atingindo o chão em formato de neve.

O frio intenso deve continuar no Sul durante os próximos dois dias. De acordo com a Climatempo, o avanço de uma massa de ar polar deve causar geadas em todo o Rio Grande do Sul no domingo, e em Santa Catarina e no sul do Paraná.

Para o fim de semana, são esperadas máximas maiores que 26°C em boa parte do país, podendo ultrapassar 36°C em grande trecho da região centro-oeste, norte e nordeste, especialmente em áreas do Tocantins, Mato Grosso, Goiás e Pará.

Em Manaus, a quinta-feira (15) foi de frio, mas durou apenas um dia e os termômetros já devem voltar a subir, atingindo a marca dos 30°C. A queda de temperatura na capital amazonense, que registrou 20,8°C, é resultado da chegada de uma massa de ar frio no Sul do Amazonas. Em geral, a média de junho gira em torno de 29°C a 35°C neste período do ano.

Já as mínimas tendem a ficar acima de 20°C na maioria dos estados, porém no centro-sul esse valor deve ser menor, ficando entre 12°C e 18°C.

Veja as temperaturas máximas e mínimas para Porto Alegre no fim de semana:

– Sábado: mínima: 9ºC; máxima: 17ºC;

– Domingo: mínima: 7ºC; máxima: 17ºC.

Veja abaixo a previsão de chuva por região até segunda-feira (19):

– Norte: são previstos volumes de chuva que podem ultrapassar 40 (mm) em áreas centrais do Amazonas, faixa oeste e nordeste do Pará, Roraima e Amapá. Em Rondônia, Tocantins e sul do Pará, haverá predomínio de tempo seco.

– Nordeste: na faixa leste da região, incluindo a área do Sealba (região formada por áreas dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia) ocorrerão chuvas persistentes durante toda a semana. A partir do dia 14 os volumes podem aumentar entre os estados do Rio Grande do Norte e Sergipe.

– Centro-Oeste e Sudeste: há previsão de predomínio de tempo seco em praticamente todas as regiões. No centro-sul do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo, o avanço de um sistema frontal irá favorecer a ocorrência de chuva com volumes que podem ultrapassar os 60 mm.

– Sul: o avanço de um sistema frontal no início da semana pode provocar chuvas volumosas em Santa Catarina e Paraná. No decorrer da semana, uma área de baixa pressão irá reforçar as instabilidades ocasionando volumes elevados de chuvas exceto no sul do Rio Grande do Sul. As informações são do portal de notícias G1.

