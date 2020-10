Um alpinista morreu e outro ficou preso a uma altura de 200 metros na manhã do último domingo (11), após uma pedra deslizar do Cânion Espraiado, em Urubici, na Serra de Santa Catarina. A operação de resgate feita por policiais militares teve a duração de seis horas.

O acidente ocorreu durante o percurso feito de rapel no momento em que eles subiam o cânion, por volta das 10h. A pedra atingiu a cabeça do empresário Lucas de Zorzi, de 39 anos, que ficou inconsciente e morreu. O amigo dele Diego Braga, de 31 anos, não conseguiu se mover do paredão e foi resgatado com ferimentos leves.

Técnica

Por ser uma região de difícil acesso, os socorristas do Batalhão de Aviação da Polícia Militar precisaram utilizar a técnica McGuire, que consiste no lançamento de um tripulante do helicóptero por meio de descida de rapel, amarração, imobilização das vítimas e içamento por meio de cordas.