Edson Brum Um ano de retomada econômica

Por Edson Brum | 15 de março de 2022

(Foto: Freepik)

Assumi o desafio de ser secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul em um dos piores momentos da nossa história: falta de leitos em hospitais devido à covid-19, profissionais da saúde exaustos e economia asfixiada. Um ano depois, não apenas controlamos a pandemia, como também garantimos a retomada econômica do Estado a todo vapor.

Os dados comprovam o nosso avanço. Os três principais setores – serviços, indústria e comércio – fecharam 2021 em alta, segundo dados do IBGE. Aliás, o Índice de Desempenho Industrial gaúcho (IDI/RS), medido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), encerrou o ano com crescimento de 12,8% comparado a 2020, a maior taxa em 30 anos.

Nesse cenário, a assertividade de nossas políticas públicas foi fundamental. Dentre elas, cito a modernização e a desburocratização do Fundopem e do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi), que possibilitaram o aumento de incentivos à ampliação ou instalação de indústrias em nosso Estado. O resultado foram mais de R$ 6 bilhões em investimentos em 2021 que geraram 13,1 mil novos empregos.

O nosso Estado é o único que registrou deflação no início de 2022, graças às novas alíquotas de energia, combustíveis e telecomunicações, que passaram de 30% para 25%. Também diminuímos impostos para o aço para instalação de silos, zeramos a alíquota de ICMS para a importação de milho e extinguimos o Diferencial de Alíquota (Difal), o “imposto de fronteira”.

Além disso, criamos o RS Garanti, o Programa de Capacitação de Agentes Municipais de Desenvolvimento, e o Tudo Fácil Empresas, que permite a abertura de empresa em 10 minutos. Os nossos bancos de fomento, Badesul e BRDE, registraram, respectivamente, R$ 421,3 milhões e R$ 1,428 bilhão em novos financiamentos.

Registramos a abertura de 241.986 novas empresas em 2021, resultado 23% maior em comparação ao ano anterior. Os números são positivos também na geração de empregos: 140.281 mil novos postos formais de trabalho foram gerados em 2021 no RS.

Dentro do Avançar no Desenvolvimento Econômico do governo do Estado, lançamos o Juro Zero, programa que destinou R$ 100 milhões para subsidiar os juros para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte investirem.

Estamos muito felizes pelas ações que lideramos neste um ano de trabalho como secretário de Desenvolvimento Econômico do RS. A força dos empreendedores e o nosso acerto nas políticas públicas criam um ambiente propício para um RS que seguirá avançando.

Edson Brum – Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS

