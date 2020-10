Rio Grande do Sul Um carregamento de 39 quilos de maconha foi apreendido em Pelotas

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

A droga estava sendo levada de Porto Alegre para o interior do Estado. (Foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens que transportavam 39 quilos de maconha em um carro. A ação ocorreu na BR-116, em Pelotas, no Sul do Estado.

Durante a vistoria do automóvel, um Renault Sandero com placas de Porto Alegre, foram localizados diversos tabletes da droga no bagageiro, totalizando 39 quilos.

O condutor, de 61 anos, e o passageiro, de 22, afirmaram que estavam levando o entorpecente da Capital para Pelotas. Os dois foram presos e encaminhados à área judiciária local.

Organização criminosa

A PRF apreendeu quatro carros e quase uma tonelada de maconha, na madrugada desta terça-feira (20). Na ação, ocorrida na BR-468, em Palmeira das Missões, quatro homens foram presos e três estão foragidos. Um policial ficou gravemente ferido.

Durante uma operação de combate à criminalidade, os policiais receberam informações do serviço de inteligência da PRF sobre quatro veículos, uma Ranger, uma Amarok, uma S10 e um Voyage, que estariam sendo utilizados por uma organização criminosa.

Os agentes federais localizaram os quatro automóveis na BR-468. Durante a abordagem, os motoristas tentaram fugir. O Voyage colidiu na Amarok e a Ranger foi cercada e interceptada. O motorista do Voyage foi preso e os condutores das caminhonetes fugiram correndo.

O motorista da S10, por sua vez, conseguiu retornar e fugir em sentido contrário, atropelando um dos policiais. Logo à frente, o criminoso abandonou a caminhonete e também se escondeu no mato. O agente da PRF sofreu fraturas, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico no hospital local, onde passou por cirurgia. Ele não corre risco de morte.

Os presos, a droga e os veículos foram encaminhados à polícia judiciária.

Cigarros

Na BR-285 em Passo Fundo, a PRF prendeu um homem de 35 anos que dirigia um caminhão do tipo bitrem carregado com cerca de 150 mil maços de cigarro contrabandeado do Paraguai. A carga é avaliada em aproximadamente 750 mil reais.

Ao ser abordado, o motorista disse que estava carregado com milho, com destino à Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os agentes federais verificaram que o condutor possui passagens pela polícia por tráfico de drogas e então aprofundaram a fiscalização. Ao ser retirada a lona que cobria a carga, foram encontradas centenas de caixas de cigarro.

O condutor afirmou que receberia 8 mil reais para levar a carga até a Região Metropolitana. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal de Passo Fundo, juntamente com a carga e o bitrem.

