Geral Um em cada quatro brasileiros recebe o Auxílio Brasil

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

26% dos entrevistados recebe o Auxílio Brasil ou mora com alguém que é beneficiário do programa. (Foto: Agência Brasil)

Dados da pesquisa Datafolha mais recente, divulgados nesta quinta-feira (20), apontam que um em cada quatro brasileiros (26%) recebe o Auxílio Brasil ou mora com alguém que é beneficiário do programa.

A intenção de voto em Jair Bolsonaro (PL) aumentou numericamente neste grupo de 33% para 40%, em comparação ao levantamento anterior realizado em 14 de outubro. O ex-presidente Lula (PT) lidera no segmento, mas a intenção de voto no petista oscilou de 62% para 56%.

As variações dos dois candidatos estão dentro da margem de erro da pesquisa. Como a amostra de entrevistados para esse segmento é menor, a margem é maior: de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Os valores do levantamento mais recente são semelhantes aos verificados em 7 de outubro, após o primeiro turno, quando a intenção de voto entre quem recebe o Auxílio Brasil foi de 56% para Lula e de 37% para Bolsonaro.

A intenção de voto sofreu pouca variação nas últimas três semanas entre os eleitores que não recebem o benefício social. Lula teve 46% neste segmento na primeira pesquisa pós primeiro turno; 45% na segunda; e 46% na terceira. Já Bolsonaro teve 46%, 48% e 47%, respectivamente.

Avaliação do governo

O Datafolha também apontou que Bolsonaro alcançou o melhor índice de aprovação do seu governo entre o público do Auxílio Brasil.

Entre os eleitores que recebem o benefício, ou moram com alguém que é beneficiário, 32% consideram o atual governo ótimo ou bom (eram 29% na pesquisa anterior). Já 39% consideram a gestão ruim ou péssima (eram 44%); e 28% regular (eram 26%).

Certeza do voto

Entre as pessoas que recebem o benefício social ou moram com alguém que recebe, 53% responderam que votarão em Lula “com certeza”. Eram 59% em 14 de outubro; e 55%, em 7 de outubro.

Os beneficiários que dizem que “talvez votem” em Lula são 7% (eram 7% em 14 de outubro; e 8%, em 7 de outubro). Os que não votarão em Lula “de jeito nenhum” são 39% (eram 33% e 37%, respectivamente).

Já os que recebem o auxílio e estão totalmente decididos em votar em Bolsonaro representam 37% (eram 32% no levantamento anterior, e 36% na primeira pesquisa). Os que “talvez votem” no atual presidente são 7% (eram 6% no levantamento anterior, e 7% na primeira pesquisa).

Os beneficiários que dizem não votar em Bolsonaro “de jeito nenhum” são 55% (eram 61% no primeiro levantamento, e 57% no segundo).

O Datafolha também aponta que, considerando todos os entrevistados (que recebem Auxílio Brasil ou não), Lula tem 49% das intenções de voto no segundo turno, e Bolsonaro tem 45%.

A pesquisa entrevistou 2.912 pessoas, em 181 municípios, entre os dias 17 e 19 de outubro. A margem de erro geral é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-07340/2022. As informações são do portal de notícias G1.

