Rio Grande do Sul Uma indústria e uma clínica estética foram interditadas em São Leopoldo devido a surtos de coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Empresas infringiram decreto municipal ao não comunicarem o fato às autoridades. (Foto: Thales Renato Ferreira/Divulgação)

Após constatar um surto de coronavírus entre empregados da indústria de equipamentos agrícolas Itecê, no bairro Santo André, na tarde desta terça-feira (19) a prefeitura de São Leopoldo (Vale do Sinos) interditou o local por tempo indeterminado. A mesma medida foi adotada em relação a uma clínica estética no Centro da cidade onde funcionárias foram diagnosticadas com a doença.

Segundo a equipe do Centro de Monitoramento da Vigilância em Saúde, dois funcionários da fábrica estão com Covid-19 e um terceiro caso aguarda resultado de análise. Pelo decreto municipal nº 9.560, o surto é configurado quando há dois ou mais casos simultâneos da doença em um mesmo ambiente, havendo a relação de causalidade entre os pacientes.

A Itecê não havia informado os casos à Secretaria Municipal da Saúde de São Leopoldo e, por isso, permanecerá fechada até que realize todas as medidas do protocolo, como por exemplo a testagem de funcionários e colaboradores, bem como a desinfecção dos ambientes por empresa especializada e apresentação de um plano de contingência detalhando como pretende retomar as atividades de forma segura em relação à pandemia.

Todos os 90 trabalhadores serão contatados, até o fim desta semana, pelo Centro Municipal de Testagem para Casos de Surto. “Somos uma das cidades que mais testam a população, conforme critérios técnicos, e isso permite uma noção mais adequada da situação”, ressaltou o secretário Ricardo Charão.

As ações de fiscalização são realizadas por meio de uma força-tarefa com integrantes de diversos órgãos. Dentre eles estão membros da Vigilância em Saúde, Sedettec (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico) e Guarda Civil Municipal.

O mais recente boletim epidemiológico do governo do Estado mantém São Leopoldo em sétimo lugar no ranking gaúcho de casos confirmados de coronavírus, com 119 notificações – pelos dados da prefeitura, no entanto, esse número é de 172. Amas as estatísticas incluem, o óbito de um idoso de 66 anos e com histórico de diabetes e hipertensão, ocorrido no dia 9 deste mês.

Estética

Já na clínica estética, localizada na rua São Joaquim, Centro da cidade, a interdição foi motivada pela ocorrência de três funcionários infectados por coronavírus. São três mulheres, com idades de 22, 25 e 29 anos que já estão em isolamento domiciliar.

Conforme o diretor do Centro de Vigilância em Saúde do município, Maurício Prass, o estabelecimento não comunicou às autoridades os casos positivos, conforme previsto no decreto municipal 9.560. A ação também constatou que o local não possuía alvará sanitário de funcionamento e que deverá providenciá-lo, junto com outros protocolos, para poder solicitar autorização de reabertura.

(Marcello Campos)

