Rio Grande do Sul Clínica de estética é interditada por surto de coronavírus em São Leopoldo

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Estética está localizada no Centro de São Leopoldo. Foto: Thales Ferreira/PMSL Estética está localizada no Centro de São Leopoldo. (Foto: Thales Ferreira/PMSL) Foto: Thales Ferreira/PMSL

Foi interditada na tarde desta terça-feira (19), por tempo indeterminado, uma clínica estética localizada no Centro de São Leopoldo, após a confirmação de três profissionais com coronavírus. As mulheres de 29, 25 e 22 anos estão em isolamento domiciliar. A ação foi da Prefeitura, por meio da Secretaria e da Vigilância em Saúde, além da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico e Guarda Civil Municipal.

Conforme o diretor do Centro de Vigilância em Saúde Maurício Prass, a identificação foi possível graças ao trabalho que a equipe da Vigilância Epidemiológica vem realizando, com o acompanhamento dos casos positivos e a rastreabilidade entre eles. Prass ainda confirma que a clínica não comunicou os casos positivos conforme decreto. A ação também constatou que o estabelecimento não possuía alvará sanitário de funcionamento, e que deverá providenciá-lo também para a reabertura junto com os demais protocolos.

Pelo Decreto Municipal Nº 9.560, todas os estabelecimentos, empresas, indústrias ou prestadoras de serviços deverão comunicar à Secretaria de Saúde os casos positivos entre os colaboradores. Pela norma, com a identificação do surto de coronavírus no local de trabalho, só poderão retomar as atividades após o fornecimento da lista atualizada de todos os trabalhadores, testagem de todos e apresentação do plano de contingência, com a sanitização por empresa especializada e só poderá retomar as atividades com os colaboradores que testarem negativos, ou os positivos já recuperados.

A confirmação do surto, conforme a normativa, é quando se tem a relação entre si de dois ou mais casos positivos de Covid-19 no mesmo local de trabalho.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul