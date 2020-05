Rio Grande do Sul Casos de coronavírus aumentam a cada dia no Rio Grande do Sul e o número de mortos já soma 160

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Com 25 óbitos cada, Porto Alegre e Passo Fundo lideram o ranking de notificações fatais. (Foto: EBC)

Divulgado na noite desta terça-feira, o boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) ampliou de 152 para 160 o número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul. Com um novo óbito cada, Porto Alegre (homem de 57 anos) e Passo Fundo (idoso de 63 anos) se mantêm no topo do ranking de perdas humanas para a doença (25), seguidas por Lajeado (15).

As outras vítimas mais recentes, a maioria idosas, estão divididas em proporção semelhante no que se refere ao gênero, com três do sexo masculino e quatro do feminino. São homens de Canoas (75 anos), Caxias do Sul (74 anos), Sapucaia do Sul (68 anos) e mulheres de Montenegro (76 anos), Canoas (72 anos), Gravataí (68 anos) e Ibirapuitã (39 anos).

No que se refere ao volume de diagnósticos positivos desde a chegada oficial da pandemia ao território gaúcho (com a primeira confirmação, no dia 10 de março), a curva estatística segue em alta no Estado, que já acumula 3.798 notificações, incluindo 2.369 pacientes curados (sem sintomas há pelo menos 14 dias), o que representa no momento um índice de recuperação superior a 60%.

Plataforma de acompanhamento

Também nesta terça-feira, a SES (Secretaria Estadual da Saúde) do Rio Grande do Sul lançou uma plataforma virtual para acompanhamento da pandemia de Covid-19 no Estado. Por meio do site www.coronavirus.rs.gov.br, são divulgadas informações estatísticas e notícias sobre casos confirmados da doença, óbitos, ocupação de leitos e distanciamento controlado, além de links para decretos estaduais e outros itens.

De acordo com o Palácio Piratini, a ideia é oferecer uma site de referência para informações específicas e atualizadas em tempo real sobre a pandemia no Estado. A novidade foi anunciada pelo governador Eduardo Leite durante mais uma transmissão virtual diária sobre as ações de enfrentamento à doença.

“Vivemos um cenário de incertezas e insegurança, por isso nos comprometemos desde o início da pandemia com a divulgação de todos os dados, de forma transparente, que embasam as decisões do governo, sempre baseadas na ciência”, frisou. “Por isso, lançamos uma série de sites com diversas informações e, agora, estamos integrando todos eles em um novo portal para facilitar a busca por informações pelos gaúchos.”

Segundo a Procergs (Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul), o princípio que norteou a construção do site foi a necessidade de simplificar e facilitar a vida dos usuários, organizando todas as informações sobre o coronavírus em um único portal. “Nesse sentido, o novo portal é responsivo, ou seja, se adapta à plataforma onde é acessado, seja computador, notebook ou celular”, complementa.

“Com esse novo ambiente, temos também um novo instrumento para gestão das nossas equipes e de todas as decisões tomadas pelo governo”, sublinhou a titular da Secretaria Estadual da Saúde, Arita Bergmann, que também participou da transmissão.

(Marcello Campos)

