Rio Grande do Sul Casos de coronavírus no Rio Grande do Sul são quase 3.800

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Hospital Geral de Caxias do Sul recebeu habilitação para 10 novos leitos de UTI. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Hospital Geral de Caxias do Sul recebeu habilitação para 10 novos leitos de UTI. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (19) 51 novos casos de coronavírus, chegando a 3.797 confirmações da doença. Nas últimas 24 horas foram confirmados ainda nove óbitos. O número estimado de pacientes curados no RS é de 2.369 (62,4% dos casos).

Os novos óbitos são:

– Canoas (mulher, 72 anos, e homem, 75);

– Caxias do Sul (homem, 74 anos);

– Gravataí (mulher, 68 anos);

– Ibirapuitã (mulher, 39);

– Montenegro (mulher, 76 anos);

– Passo Fundo (homem, 63 anos);

– Porto Alegre (homem, 57 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 68 anos).

Os casos confirmados pelo novo coronavírus nesta terça são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alvorada – 1;

Bento Gonçalves – 1;

Canoas – 2;

Carlos Barbosa – 1;

Doutor Ricardo – 1;

Farroupilha – 4;

Frederico Westphalen – 1;

Gravataí – 2;

Imbé – 1;

Lajeado – 1;

Marau – 1;

Passo Fundo – 15;

Pelotas – 3;

Porto Alegre – 1;

Restinga Seca – 1;

Saldanha Marinho – 1;

Santo Ângelo – 1;

São Leopoldo – 5;

Sapucaia do Sul – 3;

Serafina Corrêa – 1;

Teutônia – 1;

Tramandaí – 1;

Triunfo – 1;

Uruguaiana – 1.

A atualização teve ainda a exclusão de três casos de Maximiliano de Almeida após revisão das notificações pelo município.

Leitos

A rede hospitalar do Rio Grande do Sul foi ampliada com a habilitação, pelo Ministério da Saúde, de mais 270 leitos de UTIs (unidades de tratamento intensivo), adulto e pediátrico, para atendimento de pacientes da Covid-19.

Os leitos, que já estão prontos, foram habilitados por meio do repasse de R$ 34,8 milhões, em parcela única, e passarão a receber pacientes em instituições hospitalares de 24 municípios. Parte desses hospitais está localizada em cidades com gestão plena do SUS (Sistema Único de Saúde). Esse grupo é administrado pela gestão municipal. Outro grupo é contratualizado com a SES (Secretaria Estadual da Saúde).

Confira os hospitais e municípios contemplados:

• Alegrete: 7 novos leitos no Hospital Santa Casa de Alegrete;

• Bagé: 14 leitos na Santa Casa de Bagé;

• Cachoeira do Sul: 8 leitos no Hospital de Caridade e Beneficência;

• Canoas: 10 leitos no Hospital Universitário;

• Caxias do Sul: 10 leitos no Hospital Geral;

• Cruz Alta: 10 leitos no Hospital São Vicente de Paulo;

• Dom Pedrito: 10 leitos no Hospital São Luiz;

• Erechim: 5 leitos no Hospital Santa Terezinha;

• Estrela: 10 leitos no Hospital de Estrela;

• Faxinal do Soturno: 10 leitos no Hospital de Caridade São Roque;

• Garibaldi: 10 leitos no Hospital Beneficente São Pedro;

• Lajeado: 10 leitos no Hospital Bruno Born;

• Passo Fundo: 23 leitos, sendo 13 no Hospital de Clínicas e 10 no São Vicente de Paulo;

• Porto Alegre: 48 novos leitos, sendo 20 no Hospital de Clínicas, 10 no Hospital Conceição e 18 no Hospital Cristo Redentor;

• Rio Grande: 10 leitos na Santa Casa de Rio Grande;

• Santa Cruz do Sul: 10 leitos no Hospital Santa Cruz;

• Santa Maria: 10 leitos no Hospital Universitário de Santa Maria;

• Santa Rosa: 15 leitos no Hospital Vida e Saúde;

• Santo Ângelo: 9 leitos no Hospital Santo Ângelo;

• Sapiranga: 5 leitos no Hospital Sapiranga;

• Tenente Portela: 5 leitos no Hospital Santo Antônio;

• Torres: 5 leitos no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes;

• Tramandaí: 6 leitos no Hospital de Tramandaí;

• Viamão: 10 leitos no Hospital de Viamão.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul