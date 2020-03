Notícias Uma tentativa de sequestro terminou com empresário libertado e três criminosos mortos pela Brigada Militar

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Vítima foi atraída de Caxias do Sul até Pelotas com falsa promessa de negócio. (Foto: Divulgação/BM)

Integrantes do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) libertaram na manhã dessa quarta-feira um empresário que era alvo de tentativa de sequestro na cidade gaúcha de Pelotas (Região Sul do Estado) e mataram três homens envolvidos no crime. Segundo a BM (Brigada Militar), os criminosos estavam em dois veículos e reagiram com tiros à abordagem policial, sendo então atingidos por disparos.

Um dos indivíduos morreu na hora. Já os outros dois chegaram a receber atendimento médico por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) mas também não resistiram – um deles chegou a passar por cirurgia. Já a vítima, que era mantida em um dos carros junto com um dos autores do sequestro, não se feriu.

Localizado com as mãos amarradas mas sem lesões aparentes, o sequestrado relatou ter viajado de Caxias do Sul (Serra Gaúcha) até Pelotas para realizar a compra de uma carga de alho. Dias antes, a empresa para a qual ele trabalha, do ramo alimentício, havia recebido uma oferta de venda do produto.

Movimentação

Chegando ao local sem desconfiar de que estava prestes a ser alvo de uma cilada, foi recepcionado por um dos homens, que se prontificou a levá-lo até o depósito. Entretanto, no meio do caminho, um segundo veículo se aproximou e ambos os automóveis pararam em um trecho da rodovia BR-116.

Em seguida, no bairro Fragata, o empresário atraído pela falsa proposta de negócio – feita por mensagens de celular – foi amarrado e encapuzado. Minutos depois, ouviu a abordagem policial e percebeu que se tratava da Brigada Militar, que chegou ao local após ser avisada por um morador da região, que havia presenciado o ataque. Foram apreendidos três revólveres no local do crime. Devido à ação rápida por parte da BM, nenhum pedido de dinheiro chegou a ser feito pelo resgate do empresário.

(Marcello Campos)

