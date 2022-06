Tecnologia União Europeia define data para decidir padronização de entrada para celulares

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Além das entradas, a UE também pretende colocar os sistemas de carregamento sem fio na lei. (Foto: Reprodução)

Legisladores da União Europeia (EU) se reunirão em 7 de junho, na próxima terça-feira, para definir a padronização da entrada de smartphones. Os países devem definir as novas regras. As informações foram divulgadas na sexta-feira (3) pela Reuters. Quando o acordo for finalizado, a principal afetada deve ser a Apple, que criticou as propostas da UE.

Há quase uma década os formuladores de lei da Europa debatem sobre a unificação do formato do plug do carregador dos aparelhos celulares. Atualmente, enquanto a maioria dos modelos utiliza o padrão USB-C, a Apple aposta no formato proprietário Lightning.

Além das entradas, a UE também pretende colocar os sistemas de carregamento sem fio na lei. E os dispositivos móveis não serão os únicos eletrônicos afetados, já que notebooks devem entrar na unificação. Neste caso dos computadores, Samsung e Huawei estão entre as empresas mais afetadas.

Segundo a agência de notícias Reuters, a Apple não se posicionou sobre o assunto, contudo, antes a Maçã já havia dito publicamente que a padronização dos plugs pode atrapalhar a inovação e que forçar usuários a trocar de carregadores irá gerar uma grande quantidade de lixo eletrônico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia