Colunistas União Parlamentar do Mercosul decide suspender atividades do Bloco Brasileiro

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Senador Emiliano Reparaz (ARG) anunciou a suspensão das atividades do Bloco Brasileiro da UPM Foto: Divulgação/Senado-ARG

O Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul-UPM, atualmente presidido pelo deputado Ivan Naatz (Santa Catarina) foi suspenso temporariamente da sua condição de associado da UPM.

A decisão foi aprovada na assembléia realizada pela UPM em La Plata, na Argentina sob a presidência do senador Emiliano Reparaz (ARG). O diretor administrativo da UPM, Deputado (MC) German Lopez explica que “tal decisão afasta o Bloco brasileiro de tomar parte de qualquer evento relacionado ao Mercosul, com a participação da UPM.

A suspensão se deu em função das inúmeras irregularidades cometidas pelo deputado Ivan Naatz na presidência do Bloco, entre as quais a “auto-prorrogação” de seu mandato até o ano de 2024, em total desrespeito à anterior decisão da Assembleia Geral do Bloco que ratificou que seu mandato encerraria em 28 de fevereiro de 2022.”

A suspensão vai perdurar até que seja realizada nova eleição para Presidência e demais cargos da Diretoria e Conselhos do Bloco, respeitando as disposições do Estatuto e da Assembleia Geral da entidade.

