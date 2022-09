Expointer Unicred oferece oportunidades de crédito especiais voltadas à sustentabilidade e energias renováveis durante a Expointer

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Governador Ranolfo Vieira Júnior participou da inauguração da Casa Unicred na noite desta quarta (31). Foto: O Sul Foto: O Sul

A Unicred RS está presente na 45ª edição da Expointer, que acontece até o dia 04 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Durante este período, a instituição financeira cooperativa recebe suas cooperativas, parceiros, cooperados e visitantes da feira de agronegócios na nova Casa Unicred, espaço preparado para proporcionar momentos de troca sobre o cooperativismo e também oportunidades especiais de negócios para quem fizer uma visita. A Casa Unicred encontra-se na Quadra 32, em frente ao Pavilhão Internacional.

Com o tema “O agro do amanhã é hoje”, a instituição cooperativa vai oferecer produtos, serviços e condições exclusivas ao longo de todo o evento, voltados à sustentabilidade e energias renováveis, como crédito e financiamento para veículos híbridos e elétricos, placas solares e outros novos equipamentos e tecnologias de ponta do agronegócio – considerando o público desta que é considerada a maior feira agropecuária da América Latina.

A inauguração da nova Casa Unicred servirá como espaço para encontros das singulares do Sistema Unicred e reuniões de representantes de diversas instituições, além de cooperados e do público geral do evento que desejarem conhecer o espaço. Para o Dr. Paulo Abreu Barcellos, presidente do Conselho Administrativo da Unicred Central RS, a feira oferece uma vitrine única para a cooperativa: “É muito gratificante participar com a Casa Unicred na Expointer, ainda mais após os anos sem este encontro presencial. A feira proporciona às nossas cooperativas a realização de encontros e eventos, momentos de troca sobre o cooperativismo e, principalmente, nos aproxima e estreita o relacionamento com nossos cooperados e o público vinculado ao agronegócio”, destaca.

As ofertas apresentadas durante a Expointer serão válidas até o dia 27 de setembro, ou seja, após o encerramento do evento o cooperado ainda poderá fechar negócio na agência da sua cidade. Para Barcellos, esta é uma grande oportunidade para a cooperativa: “É uma alegria fazer parte de uma programação tão importante para o estado e, igualmente, conseguir estar próximo dos nossos cooperados. Temos muitos associados que atuam na área do agronegócio e, cada vez mais, as energias sustentáveis estão sendo consideradas para seu desenvolvimento. E a Unicred se dedica a, continuamente, oferecer soluções exclusivas para esse público”, comenta.

A 45ª edição da Expointer espera receber mais de 600 mil visitantes em Esteio e movimentar um total de mais de R$ 4 bilhões em negócios. No ano da última edição presencial, em 2019, a feira contou com resultados extremamente positivos: um aumento de 17,37% no volume de negociações em relação à sua edição anterior, chegando aos R$ 2,37 bilhões, e, no número de visitantes, atingiu a marca de 420 mil pessoas.

