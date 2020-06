Porto Alegre Unidade de Saúde Tronco tem atendimento transferido

Prédio tem ventilação deficiente, inadequado nesta época de pandemia, diz prefeitura. Foto: Divulgação SMSUrb/PMPA

A prefeitura anunciou a transferência dos atendimentos da Unidade de Saúde Tronco para a Unidade de Saúde Moab Caldas. O motivo é a segurança sanitária dos pacientes, além de garantir atendimento adequado para a população. A estrutura ocupada pela Unidade Tronco, conforme a prefeitura, possui ventilação deficiente e é impossível reformas para adaptações, uma vez que o serviço ocupa a parte de subsolo do prédio de uma escola.

Segundo avaliação técnica da Secretaria Municipal de Saúde, em momento de pandemia em que a circulação de ar nos ambientes é essencial para o controle da transmissão do vírus, esta falta de ventilação torna o ambiente propício para a propagação de doenças como a Covid-19 e a tuberculose, por exemplo. Como responsável pela segurança sanitária dos pacientes, bem como pela gestão dos serviços, a secretaria não vê possibilidade de manter o serviço funcionando no prédio.

Para adequar o atendimento, a equipe da Unidade Moab Caldas foi ampliada. Nos últimos 60 dias, a Tronco realizou 2.955 atendimentos, dos quais somente 462 consultas médicas (32%). No mesmo período, a equipe da Unidade Moab Caldas, com recursos humanos administrados pelo Hospital Divina Providência, fez 8.434 atendimentos, sendo 1.802 consultas médicas (63%).

Com a mudança, moradores da área da Tronco passam a ser atendidos na Unidade Moab Caldas, localizada a menos de 800 metros do antigo local, 12 minutos a pé. Na nova estrutura, o atendimento é oferecido sem necessidade de agendamento, com seis médicos no local, dentistas e coleta de exames e medicamentos. O serviço atende a população 12 horas por dias – das 7h às 19h, sem intervalo ao meio dia.

