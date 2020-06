Porto Alegre Trânsito terá novos desvios por interdição do Viaduto dos Açorianos

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Operação será sinalizada e agentes da EPTC vão monitorar circulação e orientar motoristas. Foto: Luciano Lanes/PMPA Operação será sinalizada e agentes da EPTC vão monitorar circulação e orientar motoristas. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A partir das 9h desta terça-feira (16), a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) fará novos desvios de trânsito por causa da interdição do Viaduto dos Açorianos. Para melhorar a mobilidade, os veículos que circularem em direção ao Centro pela avenida Praia de Belas seguirão para a Primeira Perimetral (avenida Loureiro da Silva), onde poderão cruzar uma abertura no canteiro central para acessar a alça norte, que terá o sentido invertido. Assim, será possível chegar facilmente à avenida Borges de Medeiros. O semáforo existente no acesso à Primeira Perimetral foi reprogramado para garantir a travessia em segurança.

Já os motoristas que trafegarem pela Perimetral vindos da região do Campus da Ufrgs em direção à Zona Sul poderão acessar a alça norte antes do Viaduto dos Açorianos e utilizar o novo fluxo de trânsito invertido. Para quem sair do Centro pela Borges de Medeiros em direção à Zona Sul, será permitido entrar à direita, seguir pela outra alça com sentido também invertido, atravessar a avenida Loureiro da Silva em uma nova abertura e seguir até a rua Antônio Klinger Filho para retornar à Borges de Medeiros. Um semáforo foi instalado junto ao canteiro central para garantir a travessia da Perimetral em segurança.

As paradas de ônibus do trecho já com desvio serão reposicionadas temporariamente para melhor atender os usuários. Coletivos e lotações seguirão os mesmos trajetos.

Toda a operação será sinalizada com indicações dos desvios. Conforme o avanço das obras, poderão ser feitos ajustes. Agentes da EPTC vão monitorar a circulação e orientar os motoristas. No twitter @EPTC_POA, estarão disponíveis informações em tempo real.

