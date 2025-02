Porto Alegre Unidade móvel de saúde atende cinco bairros de Porto Alegre nesta semana

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Serviços abrangem vacinação, consultas, testes rápidos e outros procedimentos. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferece diversos serviços a cinco comunidades de Porto Alegre ao longo desta semana, sempre das 9h às 16h. Os bairros abrangidos pela iniciativa são Lomba do Pinheiro (Zona Leste), Lageado (Sul), Humaitá (Norte), Anchieta (Norte) e Belém Velho (Sul), por meio de equipe a bordo de um ônibus adaptado.

Estão disponíveis vacinas, consultas médicas e de enfermagem, coleta de material para prevenção de câncer de colo uterino, aplicação de medicação injetável, curativo, retirada de pontos, consultas pré-natal, atualização de receitas, distribuição de medicamentos simples, encaminhamento a especialidades, verificação de glicose e pressão arterial e testes de gravidez, HIV, sífilis e hepatite.

– Segunda-feira (9h-16h): Quinta do Portal: rua Jaime Lino dos Santos Filho nº 604, bairro Lomba do Pinheiro.

– Terça-feira – Esporte Clube Lageado: avenida Edgar Pires de Castro nº 9.316 bairro Lageado.

– Quarta-feira – Vila Santo André: avenida Ernesto Neugebauer nº 2.470, bairro Humitá.

– Quinta-feira – Vila Dique: avenida Dique nº 746, ONG Nossa Casa, bairro Anchieta.

– Sexta-feira – Rincão: rua A, ao lado do Centro Social Gianelli, bairro Belém Velho.

Postos alternativos

A SMS também trabalha com postos alternativos para atendimentos à população enquanto as unidades originais continuam fechadas por causa dos danos relacionados à enchente de maio do ano passado. É o caso das unidades Mapa, Asa Branca, Farrapos, Fradique Vizeu, Ilha da Pintada, Ilha do Pavão, Ilha dos Marinheiros, Mário Quintana, Nova Brasília, Sarandi, Vila Elizabeth e Clínica da Família Diretor Pestana. Confira, a seguir, as informações.

– Bairro Sarandi

Unidade de Saúde Sarandi. Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Rua Francisco Pinto da Fontoura nº 34.

Unidade de Saúde Asa Branca (fundos). Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Rua Vinte e Cinco de Outubro nº 318.

Unidade de Saúde Nova Brasília – Praça Lampadosa. Das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. Rua 21 de Abril nº 792.

Unidade de Saúde Vila Elizabeth. Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Rua Paulo Gomes de Oliveira nº 170.

– Bairro Humaitá

Unidade de Saúde Farrapos – Paróquia Santíssima Trindade. Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Rua José Luiz Perez Garcia nº 5 (com acesso pela rua Bambas da Orgia)

Clínica da Família Diretor Pestana – Paróquia São Miguel Arcanjo. Das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira. Rua Padre Diogo Feijó nº 657

– Centro Histórico

Caps AD Céu Aberto (atendimento ambulatorial em saúde mental) – Centro de Saúde Santa Marta. Das 8h às 21h, de segunda a sexta-feira. Rua Capitão Montanha nº 27.

– Bairro Farrapos

Unidade de Saúde Mário Quintana. Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Rua 698, nº 106.

– Bairro Arquipélago

Unidade de Saúde Ilha da Pintada. Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Avenida Presidente Vargas nº 390.

Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros – Escola Estadual Alvarenga Peixoto. Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Santa Rita de Cassia nº 100 (quilômetro 2).

– Bairro Lomba do Pinheiro

Unidade de Saúde Mapa – ao lado do Cemitério Jardim da Paz. Das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Rua João de Oliveira Remião nº 1.347.

– Bairro Navegantes

Unidade de Saúde Fradique Vizeu. Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Rua Frederico Mentz nº 374.

Caps AD Pernambuco (atendimento ambulatorial em saúde mental) – Centro de Saúde Navegantes. Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira. Avenida Presidente Franklin Roosevelt nº 5.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/unidade-movel-de-saude-atende-cinco-bairros-de-porto-alegre-nesta-semana/

Unidade móvel de saúde atende cinco bairros de Porto Alegre nesta semana

2025-02-02