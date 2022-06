Rio Grande do Sul Unidade Móvel de testagem HIV/IST pelo SUS estará em Viamão nesta quinta

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Atendimento é feito no local onde o veículo fica estacionado no município. Foto: Equipe da AHF Brasil Atendimento é feito no local onde o veículo fica estacionado no município. (Foto: Equipe da AHF Brasil) Foto: Equipe da AHF Brasil

Nesta quinta-feira (9) a Unidade Móvel de Testagem do projeto “Vinculação e Retenção de pessoas com HIV em serviços públicos de saúde: demonstrativo na Região Metropolitana de Porto Alegre, RS, Brasil” inicia as atividades em Viamão, na região Metropolitana, das 14 h às 20 h, no Bairro Vila Santa Izabel.

Viamão foi a primeira cidade a realizar o agendamento. Para participar do projeto, gestores locais devem identificar a necessidade de testagem nos seus municípios. O objetivo é ampliar a acessibilidade, principalmente de populações-chave e prioritárias, visando, em especial, o diagnóstico do HIV e início o mais breve possível da terapia antirretroviral (TARV).

Quando a Unidade Móvel estacionar no local definido na agenda, uma equipe de saúde formada por dois agentes de testagem comunitária, um enfermeiro e mais uma pessoa que é o ponto focal do projeto fará acolhimento, testagem de HIV, sífilis e hepatites virais e encaminhamento dos casos positivos para tratamento.

A proposta é trabalhar no vínculo dos usuários os serviços locais do Sistema Único de Saúde (SUS). A equipe também presta aconselhamento e orientações sobre saúde sexual.

O teste rápido é realizado a partir da coleta de uma gota de sangue – Foto: Equipe AHF Brasil

O projeto é desenvolvido por meio de uma parceria da Secretaria da Saúde (SES/RS) com a AIDS Healthcare Foundation (AHF Brasil) e Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos).

A médica da SES/RS, Leticia Ikeda, coordenadora geral do projeto, afirma que “se busca demonstrar que a ampliação e facilitação do acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com testagem seguida da vinculação em cuidados de forma oportuna, deve impactar na redução da mortalidade por HIV no RS”.

Fabiana Ferreira dos Santos, responsável pela gestão da Unidade Móvel, relata que a organização das capacitações e dos processos de trabalho envolveram toda a equipe, durante seis meses, contribuindo para o entrosamento da mesma. “Todos estão preparados e aptos a realizar atividades educativas de prevenção do HIV, aconselhamento pré e pós teste e execução de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais”, destaca. Além da equipe da Unidade, acadêmicos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), integrantes da Liga de Infectologia e Medicina Tropical (LIMT) foram, igualmente, capacitados e serão colaboradores nas ações.

Contato para agendamento da Unidade Móvel:

Coordenadora da Unidade Móvel, Fabiana Ferreira dos Santos: whatsapp (51) 996321817, e-mail FABBYNHA24@edu.unisinos.br ou unidademovelahf@gmail.com

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul