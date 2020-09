Rio Grande do Sul Unidades do INSS em Porto Alegre e Novo Hamburgo seguem sem previsão de retorno

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

As unidades do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) localizadas em Porto Alegre e em Novo Hamburgo seguem sem previsão de retorno para a realização das perícias médicas, suspensas em função da pandemia de coronavírus. As informações foram divulgadas neste sábado (19) pela assessoria de comunicação do INSS no Rio Grande do Sul.

De acordo com o órgão, as gerências-executivas do INSS das duas cidades ainda não receberam o comunicado para a marcação de vistorias pela perícia médica federal. A intenção é assegurar a segurança sanitária dos locais e o cumprimento de protocolos contra a Covid-19.

Em um primeiro momento, justamente na semana em que o Instituto divulgou a volta do serviço, os usuários foram surpreendidos com as agências fechadas na maior parte do Brasil. Mesmo quem tinha perícia marcada com antecedência não conseguiu atendimento.

Retorno imediato

Diante das resistências de peritos em retornar ao trabalho presencial nas agências do INSS, o governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União um edital de convocação para que os servidores retomem os atendimentos de forma imediata nas unidades listadas na publicação. O edital é assinado pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal, e pelo secretário de Previdência, Narlon Gutierre Nogueira.

Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a publicação do edital é uma estratégia para driblar a ofensiva da ANMP (Associação Nacional de Médicos Peritos), que, segundo relatos internos do governo, orientou peritos a não abrirem os e-mails por onde os profissionais vinham sendo notificados a retornar aos postos de trabalho presencial. A publicação em Diário Oficial torna pública a convocatória.

