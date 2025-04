Esporte Universal Studios será sede de competições nos Jogos Olímpicos de Los Angeles

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Courthouse Square, no Universal Studios Lot, foi cenário do clássico “De volta para o futuro”. (Foto: Divulgação)

Um icônico estúdio de Hollywood e as areias douradas de Venice Beach estão entre os locais icônicos de Los Angeles que sediarão algumas competições esportivas durante os Jogos Olímpicos de 2028, anunciaram os organizadores nessa terça-feira (15). Em uma atualização sobre os locais dos Jogos, o comitê organizador da LA28 confirmou os locais para modalidades como surfe, triatlo, beisebol, críquete e squash, entre outros esportes.

O Universal Studios sediará a estreia do squash nas Olimpíadas, que será disputado na Courthouse Square, a icônica praça fictícia usada em clássicos do cinema vencedores do Oscar, como “De Volta para o Futuro” e “O Sol é para Todos”. Já a Venice Beach sediará os eventos de triatlo, que serão transferidos de seu local original em Long Beach, e também será o ponto de partida para as maratonas masculina e feminina, bem como as competições de ciclismo de estrada.

Os organizadores do LA28 também confirmaram que o críquete — que está retornando ao programa olímpico pela primeira vez em mais de um século — será jogado em um local construído especialmente para esse fim em Pomona, a leste de Los Angeles. Relatórios anteriores levantaram a possibilidade do torneio ser realizado em Nova York.

O local da competição de surfe também foi confirmado, que será realizada em Trestles Beach, na cidade costeira de San Clemente, cerca de 98km ao sul de Los Angeles. Trestles é amplamente reconhecido como um dos melhores destinos de surfe da Califórnia, famoso por suas ondas consistentes e seu point break icônico.

O beisebol será disputado no Dodger Stadium, casa do Los Angeles Dodgers, que também sediou o esporte durante os Jogos Olímpicos de 1984.

“Estamos comprometidos em proporcionar Jogos Olímpicos inesquecíveis ao mundo e hoje temos orgulho de revelar o plano que os tornará realidade”, disse Reynold Hoover, diretor executivo da LA28, em um comunicado. “O Plano de Sede Olímpica de 2028 convida comunidades de toda a região a celebrar a chegada dos Jogos com os esportes mais emocionantes, realizados em alguns dos estádios e arenas de classe mundial, em praias famosas e em estruturas temporárias construídas para esse fim.”

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, disse que o plano anunciado na terça-feira “levará os Jogos a todos os cantos da nossa cidade como nunca antes”.

“Da Bacia de Sepulveda às praias icônicas de Venice Beach, nossos bairros mundialmente famosos e joias escondidas serão acessíveis a todos”, disse Bass.

Outros locais anunciados nessa terça-feira incluem o Santa Anita Park, que sediará os eventos equestres, e o Honda Center em Anaheim, que sediará os eventos de vôlei. As informações são do jornal O Globo.

