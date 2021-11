Esporte Uruguai perde para a Bolívia e segue fora da zona de classificação para a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

Agora, La Verde tem 15 pontos na oitava posição. (Foto: Divulgação/Conmebol)

O Uruguai perdeu mais uma chance de entrar na zona de classificação para a Copa do Catar. Nesta terça-feira (16), a Celeste foi derrotada pela Bolívia por 3 a 0, em La Paz, e permaneceu na sexta colocação com 16 pontos, ficando atrás de Chile e Colômbia pelos critérios de desempate.

A partida começou sem muitas emoções, com as duas equipes tentando chegar ao ataque sem muito perigo. No entanto, os bolivianos contaram com um erro do adversário para sair na frente aos 29 minutos. Arce avançou pelo lado esquerdo e cruzou para a área. A bola passou por todo mundo e o goleiro Muslera tentou agarrar, mas falhou e deixou a bola entrar, deixando os mandantes em vantagem.

O Uruguai tentou sair mais para o jogo em busca da reação, porém a Bolívia ampliou a vantagem aos 44. Em cobrança de escanteio de Arce na área, Marcelo Moreno ganhou da marcação e desviou de cabeça para as redes.

Na segunda etapa, os bolivianos tiveram uma grande chance para anotar o terceiro aos 14 minutos, quando Algarañaz foi derrubado na área por Giovanni González e o juiz deu pênalti. Marcelo Moreno foi para a bola, mas acabou mandando para fora.

Alguns minutos após o pênalti perdido, aos 28, Algarañaz deu entrada dura em Godin e acabou recendo cartão vermelho direto. Porém, a equipe da casa conseguiu ir ao ataque mais uma vez para marcar o terceiro com Juan Arce, aos 33 e dar números finais ao triunfo.

