Esporte Eliminatórias da Europa: entenda o sorteio e as datas da repescagem para a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Portugal de CR7 estará na disputa dos playoffs. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o fim da primeira etapa das Eliminatórias da Europa, já estão definidas todas as dez seleções que estão classificadas diretamente para a Copa do Mundo de 2022 e também as doze que disputarão uma repescagem para a competição.

Já estão definidas todas as seleções que disputarão os playoffs das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Portugal, Suécia, Itália, Ucrânia, País de Gales, Escócia, Turquia, Rússia, Polônia, Macedônia do Norte, Áustria e República Tcheca disputarão a repescagem.

As dez seleções que ficaram na segunda colocação de seus grupos enfrentarão Áustria e República Tcheca, classificadas pela Nations League. O sorteio, que será realizado no dia 26 de novembro, as dividirá em três grupos de quatro equipes, e as semifinais e finais serão disputadas em jogos únicos. Por fim, os vencedores de cada chave serão classificados.

Caso sejam sorteadas na mesma chave, Portugal ou Itália, as duas últimas seleções campeãs da Eurocopa, podem ficar de fora da Copa do Mundo de 2022.

As semifinais serão disputadas nos dias 24 e 25 de março de 2022, e as finais estarão em jogo nos dias 28 e 29 de março do próximo ano.

Mata-mata na África

Nesta terça-feira (16), também foram definidas as dez seleções africanas que irão disputar o mata-mata por cinco vagas na Copa do Mundo. Argélia, Marrocos, Tunísia, Senegal e Nigéria farão o segundo jogo em casa e só podem enfrentar Camarões, Mali, Congo, Egito e Gana. Os jogos também ocorrerão em março de 2022.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte