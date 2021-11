Porto Alegre Vacinação contra o coronavírus em Porto Alegre ocorre somente na Esplanada da Restinga neste domingo

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2021

Podem receber a primeira dose todas as pessoas com 12 anos ou mais Foto: Cristine Rochol/PMPA

Neste domingo (28), a vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre ocorre somente na Esplanada da Restinga, na avenida João Antônio Silveira, na Zona Sul. Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira doses das 9h às 13h.

A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose estará disponível para vacinados com os imunizantes da AstraZeneca e Pfizer há pelo menos oito semanas e CoronaVac para quem recebeu a primeira aplicação há pelo menos 28 dias. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Já a dose de reforço estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a segunda dose há cinco meses e imunossuprimidos com a segunda dose há pelo menos 28 dias. Para receber a terceira dose, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses.

