Por Marcelo Warth | 21 de março de 2024

Leite destacou que os estragos causados pelos temporais estão concentrados em rodovias e em quedas de árvores

Após os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na madrugada desta quinta-feira (21), provocando estragos e deixando milhares de pessoas sem energia elétrica, o governador Eduardo Leite disse que vai “cobrar” das concessionárias para que o restabelecimento da luz “seja ágil”.

Cerca de 815 mil clientes da CEEE Equatorial ficaram sem energia elétrica no Estado, principalmente em Porto Alegre e nas regiões Metropolitana, Sul e Centro-Sul. Na Capital, a interrupção no fornecimento atingiu quase 290 mil pontos. Segundo a empresa, o serviço deve ser restabelecido ao longo desta quinta ou até esta sexta (22).

Na área de concessão da RGE, 419 mil pontos amanheceram sem luz, a maioria em Canoas, nas regiões das Missões e Central e nos Vales do Taquari, do Rio Pardo e do Sinos. Esse número caiu para 337 mil no início da tarde desta quinta.

“Ao que tudo indica, até o momento, os estragos estão concentrados em rodovias, com interdições parciais, e em quedas de árvores. Também vamos cobrar as concessionárias de energia elétrica para que o restabelecimento da luz seja ágil”, afirmou Leite na manhã desta quinta nas redes sociais.

“O temporal e o vendaval que atingiram o Estado provocaram danos em diversas regiões, mas, felizmente, ainda não registramos ocorrências mais graves. As rajadas de vento chegaram a 142 km/h em Soledade. Em Porto Alegre, ventos de 90 km/h. Seguimos mobilizados para atender a população”, disse o governador.

