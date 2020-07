Esporte Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, está com coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Treinador acabou afastado preventivamente pelo clube alviverde e disse estar assintomático. (Foto: Cesar Greco/ Site Palmeiras)

O técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, gravou um vídeo para comunicar que testou positivo para a Covid-19 (veja acima). O resultado do diagnóstico saiu na noite desta sexta-feira.

Assim que a infecção foi constatada, o departamento médico do Palmeiras avisou ao treinador, que foi afastado das atividades na Academia de Futebol. Aos 68 anos, ele pertence ao grupo de risco da doença.

De acordo com o comunicado divulgado pela assessoria pessoal do técnico, Luxemburgo está bem e permanecerá em casa até que esteja curado. No vídeo que gravou para a torcida, Luxa diz que está assintomático, sem nenhum tipo de dor no momento. Ele também brinca que já “está de castigo”.

Há pouco mais de uma semana, Luxemburgo passou por uma cirurgia para retirada de vesícula. Quatro dias depois, ele voltou a frequentar a Academia de Futebol, mas só retomou o comando dos treinamentos do time na última sexta-feira.

Com a ausência do técnico, o auxiliar Maurício Copertino comandará os treinos do elenco, como já vinha acontecendo enquanto Luxa não retornava após a operação. Entre os jogadores do Palmeiras, cinco já testaram positivo para o novo coronavírus. O atleta mais recente foi diagnosticado em exames realizados na última segunda-feira.

Felipe Melo

Após mais de 100 dias longe da Academia de Futebol, o Palmeiras voltou a trabalhar com bola no centro de treinamento na última quarta-feira. Ao falar sobre a preparação para a retomada das partidas, o zagueiro Felipe Melo seguiu a linha do técnico Vanderlei Luxemburgo.

“No meu modo de ver, pelo menos um mês a gente tem que ter como uma pré-temporada. Porque não é um mês e 15 dias de férias. São quase quatro meses sem poder jogar uma ‘pelada’”, declarou o experiente Felipe Melo em entrevista concedida ao Fox Sports.

O Palmeiras não entra em campo para disputar uma partida desde o dia 14 de março, data do empate sem gols contra a Inter de Limeira, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Felipe Melo foi escalado como titular no Estádio Major Levy Sobrinho.

“Eu, em casa, tenho quatro filhos e até a menina gosta de jogar futebol. A gente brinca, mas não é a mesma coisa de pegar uma chuteira, fazer um trabalho com bola”, disse o jogador, que costuma publicar imagens ao lado dos filhos por meio de suas redes sociais.

Ao falar sobre o assunto, Vanderlei Luxemburgo costuma lembrar que as equipes paulistas, autorizadas a retomar os treinos com bola apenas na última quarta-feira, estarão em desvantagem em relação aos times que voltaram antes. O aspecto também foi citado por Felipe, capitão do Palmeiras.

“O atleta gosta de estar com a bola no pé, jogar futebol. E eu acho que, pelo menos um mês, precisamos ter. Até porque a gente vê em outras regiões times que já voltaram e vão estar bem à frente. Quatro meses (parado) é muito difícil”, completou o palmeirense.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte