Mundo Variante sul-africana do coronavírus não é mais perigosa do que a britânica, afirma ministro

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

O Reino Unido barrou voos da África do Sul Foto: Reprodução O Reino Unido barrou voos da África do Sul. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ministro da Saúde da África do Sul, Zwelini Mkhize, disse que não há provas de que a nova cepa do coronavírus identificada no país é mais perigosa ou contagiosa do que a variante registrada no Reino Unido.

“Atualmente, não há provas de que a 501.V2 seja mais contagiosa que a variante do Reino Unido, como sugeriu o ministro britânico da Saúde”, afirmou Mkhize em um comunicado. “Também não há evidências de que esta provoque uma forma mais grave da doença ou aumente a mortalidade, em comparação com a variante do Reino Unido ou quaisquer das mutações identificadas em todo o mundo”, acrescentou.

Na quarta-feira (23), o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, disse que uma nova forma do vírus detectada na África do Sul era “altamente preocupante porque é mais contagiosa e parece ter sofrido mais mutação que a identificada no Reino Unido”. Ele anunciou restrições de viagens entre os dois países.

