Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Pandemia gerou mudanças nos hábitos de consumo. Foto: Reprodução

Dispostos a comemorar o Natal em pequenos grupos de pessoas, os consumidores gaúchos visitaram as quase cinco mil lojas de supermercados em todo o Estado, nos últimos dias, buscando produtos para a ceia e pequenos presentes para celebrar a festividade junto aos seus entes queridos. Impulsionadas pelo calor, que alavancou as vendas de bebidas, pelo auxílio-emergencial do governo federal e pela segurança de comprar alimentos e presentes em um mesmo lugar, as vendas do setor registraram um crescimento de 8% em relação ao Natal do ano passado, segundo apuração da Agas (Associação Gaúcha de Supermercados), divulgada nesta sexta-feira (25) pelo presidente da entidade, Antônio Cesa Longo.

De acordo com o dirigente, o movimento maior foi registrado sobretudo nos últimos cinco dias antecedentes à véspera do Natal, e a divisão das famílias em grupos menores em função da pandemia de Covid-19 alterou os hábitos de compras dos gaúchos.

“Um grupo que passava o Natal entre 15 pessoas e adquiria uma única ave para a ceia, neste ano dividiu-se, comprando mais de uma ave – sobretudo as mais baratas. Além disso, com menos pessoas na ceia, o consumidor muitas vezes permitiu-se adquirir produtos de maior valor agregado, já que estes itens foram consumidos em quantidades menores”, observa.

Segundo Longo, ficou clara uma intenção dos gaúchos comemorarem a festividade, ainda que em grupos pequenos. “Foi um ano de sobrevivência para todos. O Natal desperta um sentimento de gratidão pela saúde e pelo convívio com pessoas queridas. Por isso, ficou muito evidente o desejo de celebração entre os consumidores, ainda que em grupos menores e com todas as precauções”, observa. Neste sentido, o presidente da Agas sublinha o constante crescimento de procura por produtos como álcool em gel, álcool líquido e máscaras no mês de dezembro, denotando os preparativos dos consumidores com os cuidados no período festivo.

Ainda segundo o presidente da Agas, os gaúchos estiveram muito atentos aos preços, adequando sua ceia às promoções e possibilidades encontradas nas lojas. “Os refrigerantes e cervejas foram os grandes destaques em vendas, devido às altas temperaturas dos últimos dias, com um incremento médio de 15% nas vendas.”, registra Longo. Com relação às aves natalinas, como perus e chesters, a diversidade de preços fez a diferença, com opções de aves de R$ 6,90 a R$ 29,90 o quilo. As aves mais baratas foram as mais vendidas”, explica Longo. Os panetones, outro item típico do período, com preços muito similares aos do ano passado, também tiveram venda representativa.

Entre os presentes, opções como kits de cervejas especiais, panetones, bombons, vinhos e brinquedos mais uma vez foram destaques. “Nestes itens, em meio à pandemia, sublinha-se a possibilidade de adquirir os presentes no mesmo local dos alimentos para a ceia. Esta foi a grande vantagem dos supermercados”, analisa o presidente da Agas.

Ano-Novo

Para a semana do Ano-Novo, além dos espumantes, os supermercados apostam na comercialização de itens típicos como lentilha, carne suína, sobremesas e outras bebidas. “O crescimento das vendas deverá ser similar, até pela projeção climática de tempo bom”, conclui Longo.

