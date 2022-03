Rio Grande do Sul Várias cidades gaúchas já desobrigam uso de máscaras em locais abertos

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

A Famurs enviou um ofício ao governo do Estado pedindo flexibilização para todas as 497 cidades gaúchas. Foto: Reprodução

A exemplo de Porto Alegre, municípios de várias regiões do Rio Grande do Sul anunciaram o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras pela população em locais abertos. Nesta sexta-feira (11), a prefeitura da Capital publicou decreto com a norma.

A Federação das Associações dos Municípios do RS (Famurs) enviou também nesta sexta um ofício ao Palácio Piratini pedindo mudanças para todas as 497 cidades do Estado.

“Percebemos agora que temos que avançar considerando os dados fornecidos pelas equipes de saúde, bem como, verificando as posições de grande parte dos municípios”, diz o presidente da entidade e prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto.

Conforme a entidade, é possível realizar a flexibilização com o avanço da vacinação e diminuição dos casos nos municípios gaúchos.”A decisão ocorreu após reunião com o presidente da Câmara Técnica de Saúde da entidade, Prefeito de Jaguarão, Favio Telis”, informa a Famurs.

Decretos

No Noroeste do RS, a decisão pela liberação das máscaras foi seguida pelas 20 cidades vinculadas à Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste (Amufron). Santa Rosa, Horizontina, Boa Vista do buricá, Tucunduva, Três de Maio, Senador Salgado Filho, Santo Cristo, São José do Inhacorá e Porto Lucena já aderiram ao decreto e desobrigaram o uso em ambientes abertos e fechados. Outros 11 municípios devem assinar o documento na semana que vem.

Na Serra gaúcha, Vacaria publicou um decreto que torna facultativo o uso da proteção em ambientes como ruas, praças e parques. Conforme a prefeitura, a vacinação de 89% da população com a primeira dose permite a medida.

Carlos Barbosa, também na Serra, desobrigou o uso por decreto municipal.

Em Lajeado, no Vale do Taquari, a desobrigação é para crianças abaixo de 12 anos e demais profissionais da educação.

