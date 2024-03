Tecnologia Vazamentos revelam a maior atualização do iPhone de todos os tempos

Não é nenhuma surpresa que o foco da Apple esteja nos recursos do dispositivo. Foto: Reprodução Não é nenhuma surpresa que o foco da Apple esteja nos recursos do dispositivo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Apple está prestes a apresentar sua próxima atualização de software do iPhone, iOS 18, na próxima World Wide Developers Conference no início de junho. Vazamentos revelam que alguns engenheiros da Apple já a chamam de “uma das maiores atualizações do iOS – se não a maior – da história da empresa” para o iPhone com novos recursos generativos de IA. E agora parece que a Apple está – de forma incomum – trabalhando com outra empresa, o Google, para potencializar esses recursos.

De acordo com o especialista Mark Gurman, a Apple e o Google estão em negociações ativas para que a Apple licencie o mecanismo Gemini AI do Google, para integrá-lo ao iOS 18. Como diz Gurman, isso prepara o terreno, “para um acordo de grande sucesso que abalaria a indústria de IA”.

A Apple parece estar procurando outro lugar, alegando que a empresa também manteve discussões com a OpenAI. E a Apple também tem seus próprios modelos internos de IA generativa, que deverão ser a base do iOS 18. Gurman diz: “Essas melhorias serão focadas em recursos que operam em seus dispositivos, em vez daqueles entregues através da nuvem. Portanto, a Apple está procurando um parceiro para fazer o trabalho pesado da IA ​​generativa, incluindo funções para criar imagens e escrever ensaios com base em instruções simples”.

Não é nenhuma surpresa que o foco da Apple esteja nos recursos do dispositivo. A empresa sempre colocou a privacidade e a segurança em primeiro plano. A parceria com o Google, então, seria para o que Gurman chama de trabalho pesado: “incluindo funções para criar imagens e escrever ensaios com base em instruções simples”. A primeira vez que ouviremos os frutos dessas discussões será quase certamente em junho, na WWDC, quando a Apple revelará os novos recursos do software para todos os seus produtos, do Mac ao iPad, do iPhone ao Apple Watch. Mas, se for para corresponder às altas expectativas da empresa, pode ter certeza que ouviremos muito sobre isso então.

Monopólio

A Apple perdeu US$ 113 bilhões (R$ 563 bilhões) em valor de mercado na semana passada, após o governo dos Estados Unidos acusar a fabricante do iPhone de práticas de monopólio por meio do seu smartphone. A queda corresponde a 4,9%, que se soma a uma perda acumulada de 11% em 2024 (US$ 368 bilhões ou R$ 1,8 trilhão), segundo a Bloomberg.

A desvalorização acontece após o Departamento de Justiça e mais 16 Estados entrarem com um processo antitruste contra a Apple na quinta-feira, alegando que a companhia violou as leis com práticas abusivas, projetadas para manter seus clientes dependentes do iPhone e menos propensos à troca por dispositivos concorrentes.

A ação, que possui 88 páginas e conclui uma análise regulatória do conjunto de dispositivos e serviços da Apple, ainda diz que a gigante de tecnologia impediu outras empresas de oferecerem aplicativos concorrentes aos produtos da Apple, como sua carteira digital, que, segundo o governo, poderia reduzir o valor do iPhone.

