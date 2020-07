Geral Veja alguns dos melhores aplicativos para editar fotos no celular

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Entre as várias opções disponíveis no mercado, é preciso escolher a mais útil para as suas necessidades. (Foto: Reprodução)

Por mais que a qualidade das câmeras dos celulares tenha evoluído bastante, principalmente nos aparelhos topo de linha, algumas pessoas ainda não veem problema em dar uma turbinada nas fotos que tiram no smartphone. E há outras pessoas nem estão muito preocupadas com isso, só querem mudar um pouco o visual da imagem, adicionar algumas figurinhas diferentes ou escrever na foto para postar um momento importante nas redes sociais.

Abaixo, confirma uma lista com alguns dos melhores aplicativos de edição de fotos para celular, disponíveis tanto para aparelhos Android quanto para iPhones.

Lightroom

Os primeiros itens dessa lista são todos aplicativos disponibilizados pela Adobe, muito conhecida por seus softwares de edição de fotos para desktop. O Lightroom para celulares é uma versão mobile do seu programa principal para computadores e é um dos queridinhos.

Assim como todos os aplicativos da Adobe, é necessário ter uma conta na Creative Cloud, uma Adobe ID. Mesmo sem pagar, vários recursos estão disponíveis, como as principais ferramentas de ajuste de luz (brilho, contraste, exposição, realces, sombras, brancos e pretos), cor (temperatura, matiz, vibração e saturação), estrutura (nitidez, ruído, granulação), além de corte, rotação, inversão de lados, vinhetas, desfoque, claridade e textura.

Photoshop Express

Assim como o Lightroom, o Photoshop Express é uma versão mobile do famoso programa para desktop. Essa versão é um pouco mais limitada do que o Photoshop completo para mobile, com foco maior em edições e ajustes rápidos.

Ele conta com as ferramentas de ajuste básicas, como o Lightroom, mas sofre um pouco com a imprecisão causada pelas telas touchscreen, principalmente as menores para celular. A varinha mágica para ajustes automáticos também está presente, mas traz um resultado diferente do aplicativo anterior.

Photoshop Fix e Photoshop Mix

Apesar de o Photoshop Express ser até bem completo, a Adobe ainda disponibiliza dois aplicativos para realizar ajustes e edições mais específicas das quais o app principal não dispõe. O primeiro é o Photoshop Fix, que foca muito mais na edição e correção de fotos, mais especificamente de retratos.

Ele não conta com todas as ferramentas básicas de ajuste, como o Lightroom e o Express, mas tem outros recursos encontrados na versão para desktop do Photoshop, como distorcer, inchar e redemoinho, além da remoção de manchas, retoque e clonar. Essas últimas, no entanto, são um pouco confusas de usar.

O segundo aplicativo complementar ao Photoshop Express é o Photoshop Mix, que tem um foco muito maior na mesclagem e montagem de imagens em diferentes camadas. É possível criar camadas diferentes por cima da imagem de fundo e adicionar novas fotos, inclusive utilizando opções de mesclagem, conhecidas de quem usa o programa para desktop. O app também conta com uma ferramenta de recorte por seleção, que permite retirar o fundo de uma imagem. A seleção, porém, é feita com um pincel e peca na precisão do recorte por conta da tela touchscreen.

Em questão de ajustes, o Photoshop Mix também é limitado, mas tem algumas opções a mais do que o Fix, como temperatura da cor. Ele também conta com uma seleção de filtros que podem ser aplicados a cada imagem separadamente, caso haja várias camadas.

Fotor

O Fotor também é um dos aplicativos mais conhecidos para edição de imagens no mobile. É possível fazer login nele, mas não é necessário para usar, apenas caso queira participar da comunidade do aplicativo ou usar funcionalidades Pro da versão paga.

Ele conta com as principais ferramentas de ajuste desbloqueadas na versão gratuita, como rotação, corte, exposição, brilho, contraste, entre outros. Alguns recursos, no entanto, são exclusivos da versão Pro. Você pode até experimentar, mas não poderá salvar a imagem ou compartilhá-la com esses ajustes pagos aplicados.

VSCO

O VSCO também é outro queridinho entre os aplicativos de edição de imagem para celular, não apenas por ter várias ferramentas, mas por também ser uma rede social em que você pode compartilhar as suas criações. Por isso mesmo, ele exige que você faça login, seja com sua conta Google, do Facebook, e-mail ou até com o seu celular.

Logo de cara o aplicativo te apresenta uma seleção gigantesca de filtros e pré-definições, mas a grande maioria deles é exclusiva para assinantes. Essa cena não chega a se repetir na aba de ferramentas de ajuste, mas dois dos recursos, as molduras e o HSL, estão bloqueadas na versão gratuita. No entanto, os principais recursos de ajuste, como corte, rotação, correção de iluminação, estrutura e cor estão disponíveis, inclusive com balanço de branco e um ajuste específico para tom de pele. Para salvar a imagem, você pode tanto guardar no dispositivo quanto publicar no próprio VSCO para os outros usuários poderem acessar.

