Esporte Veja as datas e locais dos dez primeiros jogos do Inter no Campeonato Brasileiro 2020

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

O primeiro jogo do Inter será no dia 8 de agosto contra o Coritiba. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A CBF divulgou a tabela das dez primeira rodadas do Campeonato Brasileiro 2020, que se inicia nos dias 8 e 9 de agosto. O Inter estreia no sábado (8), contra o Coritiba, às 19h30, no Estádio Couto Pereira, no Paraná.

Confira as datas e horários dos jogos do Inter nestas dez primeiras rodadas:

08/08 – 19h30 – Coritiba x Inter – Couto Pereira, Curitiba (PR)

13/08 – 19h30 – Inter x Santos – Beira Rio, Porto Alegre (RS)

16/ 08 – 18h – Fluminense x Inter – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

19/08 – 20h30 – Inter x Atlético-GO – Beira Rio, Porto Alegre (RS)

22/08 – 19h – Inter x Atlético-MG – Beira Rio, Porto Alegre (RS)

29/08 – 16h – Botafogo x Inter – Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

02/09 – 21h30 – Palmeiras x Inter – Allianz Parque, São Paulo (SP)

06/09 – 16h – Inter x Bahia – Beira Rio, Porto Alegre (RS)

09/09 – 19h15 – Inter x Ceará – Beira Rio, Porto Alegre (RS)

13/09 – 18h – Goiás x Inter – A definir, Goiânia (GO).

Coudet

Após a derrota por 1 a 0 para o Grêmio, no clássico 425, o técnico Eduardo Coudet salientou a má qualidade do gramado e a falta de ritmo de sua equipe como os principais motivos para não ganhar a partida. O jogo, que ocorreu no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, marcou o retorno do Campeonato Gaúcho para a dupla Grenal.

“Entendo que obviamente nos falta ritmo. Falta ritmo de jogo, mas se deu uma partida que esperávamos. Em um campo de jogo horrível. Não ia sair uma boa partida. E bom, a mim, a partida em si, não gostei desse tipo de partida, de espetáculo. Mas viemos aqui e a sorte esteve do lado deles. Só podia ser uma partida de um gol, não?”, questionou Coudet.

O Colorado segue sem vencer um clássico. A última vitória foi em setembro de 2018, no Estádio Beira Rio, por 1 a 0, válido pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. O técnico seguiu destacando as más condições do gramado do Estádio Centenário, e a baixa qualidade do futebol, após quatro meses de paralisação, como os principais motivos para a falta de finalizações em ambos os times.

