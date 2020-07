Futebol Cria da base e estreante em Grenal: quem é o jovem que recebeu elogios de Renato Portaluppi

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A novidade no elenco gremista que enfrentou o Inter no clássico 425 na noite desta quarta-feira (22), foi o jovem Guilherme Guedes, de 21 anos. O lateral-esquerdo ganhou a posição após a baixa de Bruno Cortez, que não viajou para Caxias com o equipe. Após a vitória gremista por 1×0, o jogador foi elogiado pelo técnico Renato Portaluppi.

O atleta é cria da base gremista e está no clube desde 2009. Passou por todas as categorias até que, em 2018, estreou pelo profissional em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Em 2019, o jovem foi emprestado para a Ponte Preta e após uma lesão retornou ao clube tricolor. Neste ano, Guilherme Guedes foi alçado oficialmente no elenco principal.

A vitória sobre o Inter foi o terceiro jogo do atleta pelo profissional do Grêmio. Em 2018, Guedes atuou na partida Chapecoense 1 x 1 Grêmio, pelo Brasileirão. Já neste, o atleta esteve presenta na vitória gremista por 1 x0 contra o Pelotas, em março, pelo Gauchão.

Guilherme Guedes renovou seu contrato com o tricolor em julho de 2019, válido até dezembro de 2023, com multa rescisória de 80 milhões de euros.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

