Grêmio Após vitória no Grenal, Grêmio volta aos treinos no CT Luiz Carvalho

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após vencer o Inter por 1 a 0 no clássico 425, o Grêmio não teve folga. Na tarde desta quinta-feira (23), poucas horas após chegar de Caxias do Sul, o elenco voltou ao CT Luiz Carvalho e deu início aos treinamentos para o jogo de domingo, contra o Ypiranga.

Os jogadores foram divididos em dois grupos: os atletas que foram titulares desde o início do Grenal fizeram atividades de recuperação na academia, e os demais participaram de um trabalho técnico/tático no campo do CT. Dentre os que realizaram os trabalhos coletivos, estavam os atletas que iniciaram a partida no banco de reservas e entraram durante o clássico: Paulo Miranda, Darlan, Thaciano, Pepê e Luciano, além do goleiro Paulo Victor.

O elenco está concentrado desde segunda-feira (20) e deve permanecer assim até a última partida da fase de grupos, contra o Novo Hamburgo, no próximo dia 29. Neste domingo (26), Grêmio e Ypiranga se enfrentam às 11 horas, pela quinta rodada do 2º turno do Gauchão. Até o momento, o jogo está marcado para acontecer no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No entanto, o Grêmio, que é o mandante do jogo, estuda a possibilidade de utilizar o CT Hélio Dourado, em El Dorado do Sul, para a partida.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

