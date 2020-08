1) Mantenha uma dieta saudável com produtos lácteos, frutas e vegetais. Não abuse de doces ou produtos industrializados, que são a principal causa das doenças bucais.

2) Evite que o bebê durma com a mamadeira, pois este hábito o deixa mais propenso a desenvolver cáries. E lembre-se: até o seis meses de idade, forneça apenas leite materno.

3) Faça um hábito a rotina de higiene bucal completa no dia a dia da criança. Além disso, ensine desde cedo a importância de escovar os dentes corretamente.

4) Leve as crianças ao dentista regularmente. Desta forma, a posição dos dentes e a queda das peças dentárias serão monitoradas, e a possível aparição de cáries em crianças será controlada.

5) Evite que a criança coma depois de escovar os dentes, sobretudo alimentos açucarados. Somente o consumo de água está liberado.

Idosos

Com o aumento da conscientização dos hábitos de higiene bucal, cada vez mais os idosos conseguem manter seus dentes originais e, como consequência, um belo sorriso no rosto. No entanto, a chegada da idade desencadeia alguns problemas que são influenciados por diversos fatores, como dieta inadequada, estresse, tabagismo, diabetes, entre outros. Preste atenção nos sinais que sua boca dá, como mudança na aparência dos lábios e da parte interna, caroços, feridas e inchaços. Em caso de dúvidas, procure um profissional de saúde.

Doenças como artrite, artrose e gota mudam as articulações e limitam alguns movimentos dos idosos. Se for o caso, utilize uma escova elétrica para facilitar a escovação dos dentes e manter a saúde bucal em dia.

Caso o idoso use prótese, é fundamental manter a higienização da mesma. Próteses com acúmulo de placa bacteriana são focos de vários problemas e podem provocar a endocardite (inflamação de um tecido do coração) ou a pneumonia por aspiração dos microrganismos.

Fique atento às alterações nos dentes e mucosas. Com o passar dos anos, as consultas odontológicas preventivas devem ser mais frequentes e importantes para manter a saúde como um todo.

Jamais deixe de finalizar a higienização bucal com o uso do fio dental entre todos os dentes, além de escovar a língua. Isso evita o acúmulo alimentares e bactérias que provocam o mau hálito.