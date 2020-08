Desde janeiro, essas agências já identificaram mais de 8 mil boatos relacionados ao coronavírus em 74 países.

“Bilhões de usuários confiam no WhatsApp para manter contato com seus amigos e familiares. Como alguns atores usam todas as plataformas possíveis para espalhar boatos que desinformam nesses tempos difíceis, o trabalho dos verificadores é mais importante do que nunca”, afirmou o diretor da IFCN, Baybars Orsek, em comunicado.

“Tanto a desinformação quanto a informação de qualidade podem circular pelo WhatsApp”, afirmou Fabro Steibel, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio), parceiro da IFCN na versão em português. “A diferença entre as duas depende da credibilidade da fonte e da capacidade das pessoas de buscarem informações mais à fundo sobre um dado fato.”

Golpe

Um golpe realizado por meio do WhatsApp usa o nome do instituto de pesquisa Datafolha para clonar contas. As vítimas recebem ligações de pessoas que afirmam que estão fazendo um levantamento sobre o novo coronavírus, mas, na verdade, tentam roubar o código que permite ativar a conta em outro aparelho. Segundo projeção do dfndr lab, laboratório de segurança digital da PSafe, a prática criminosa levou a 420 mil vítimas em junho de 2020.