Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

Há vários métodos disponíveis para descobrir a senha do Instagram, caso você esteja com dificuldades em fazer login. (Foto: Reprodução)

Há vários métodos disponíveis para descobrir a senha do Instagram, caso você esteja com dificuldades em fazer login na plataforma. Isso porque as informações de acesso podem ter sido armazenadas em diversos dispositivos usados anteriormente para acessar a conta.

Logo, você pode recorrer às configurações de armazenamento de dados do seu celular, computador ou navegador de internet para recuperar o código de acesso do Instagram. Confira, abaixo, os detalhes do procedimento para cada dispositivo.

Android

Como descobrir a senha do Instagram no Android: A conta Google pode armazenar senhas inseridas em aplicativos instalados no Android.

– Abra o app Configurações;

– Toque em “Google”;

– Selecione “Gerenciar sua Conta do Google”;

– Entre na aba “Segurança”;

– Role a tela para baixo e toque em “Gerenciador de senhas”;

– Pesquise por “Instagram”;

– Localize a sua conta;

– Toque no botão com formato de olho para revelar a senha.

iPhone

Como descobrir a senha do Instagram no iPhone: As informações de senha do iPhone são armazenadas pelo iCloud e podem ser encontradas nos ajustes do iOS.

– Abra o app Ajustes;

– Toque em “Senhas”;

– Pesquise por “Instagram”;

– Localize a sua conta;

– Toque em “Senha” para revelar o código;

Google Chrome

Como descobrir a senha do Instagram no Chrome: O Google Chrome conta com um gerenciador de senhas nativo em suas configurações para facilitar o login em sites da internet.

– Clique no botão de três pontos;

– Entre em “Configurações”;

– Selecione “Preenchimento automático e senhas”;

– Clique em “Gerenciador de senhas”;

– Pesquise por “Instagram”;

– Localize a sua conta;

– Clique em “Senha” para revelar o código.

Windows

Como descobrir a senha do Instagram no Windows: As versões do Windows 10 e 11 podem armazenar credenciais de acesso no sistema operacional.

– Clique no menu iniciar;

– Abra o “Painel de Controle”;

– Clique em “Contas de usuário”;

– Selecione “Contas de usuário” novamente;

– Acesse a aba “Gerenciar suas credenciais” no menu esquerdo;

– Na seção “Credenciais web”, localize o Instagram;

– Clique em “Mostrar” para descobrir a senha.

MacOS

Como descobrir a senha do Instagram no macOS: No macOS, é possível acessar as senhas armazenadas em uma conta no iCloud.

– Clique no menu Apple;

– Selecione “Ajustes do Sistema…”;

– Clique em “Senhas”;

– Use uma senha ou o Touch ID para desbloquear as senhas;

– Pesquise por “Instagram”

– Localize sua conta;

– Clique na conta para abrir a janela de informações;

– Passe o cursor do mouse sobre a senha e copie-a.

Recuperação

Esqueci a senha do Instagram, e agora? Se os métodos acima não ajudaram a localizar a senha do Instagram, você pode iniciar um método de recuperação. Ele permite que você utilize um endereço de e-mail, número de telefone ou a conta do Facebook para criar um novo código de acesso para a conta via Android, iPhone ou navegador web. As informações são do site Canaltech.

