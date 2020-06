Porto Alegre Veja como está o coronavírus nas diversas áreas de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Sarandi (39), Santa Rosa de Lima (17), Jardim Lindóia (11), São Sebastião (5), Costa e Silva (6), Parque Santa Fé (4), Rubem Berta (16), Jardim São Pedro (18), Cristo Redentor (11), Vila Ipiranga (15), Jardim Itu (25), Passo das Pedras (6), Jardim Leopoldina (11), São João (14), Santa Maria Goretti (8), Mário Quintana (11), Morro Santana (14), Jardim Sabará (16), Vila Jardim (5), Chácara das Pedras (15), Jardim Europa (16), Passo da Areia (29), Higienópolis (11), São Geraldo (8), Floresta (10), Moinhos de Vento (29), Auxiliadora (16), Boa Vista (21), Três Figueiras (19), Centro Histórico (39), Independência (17), Bom Fim (21), Rio Branco (44), Bela Vista (45), Farroupilha (3), Santana (32), Cidade Baixa (13), Santa Cecília (3), Petrópolis (74), Montserrat (37), Azenha (21), Menino Deus (35), Santo Antônio (16), Jardim Botânico (14), Jardim do Salso (7), Bom Jesus (10), Partenon (39), Medianeira (7), Jardim Carvalho (15), Agronomia (1).

Bairro Santa Tereza (32), Bairro Coronel Aparício Borges (4), Bairro Vila João Pessoa (6), Bairro Vila São José (20), Bairro Agronomia (1), Bairro Glória (18), Bairro Medianeira (7), Bairro Cristal (27), Bairro Teresópolis (20), Bairro Nonoai (12), Bairro Vila Assunção (6), Bairro Tristeza (22), Bairro Camaquã (10), Bairro Cavalhada (19), Bairro Cascata (7), Bairro Vila Nova (15), Bairro Belém Velho (7), Bairro Lomba do Pinheiro (35), Bairro Restinga (15), Bairro Hípica (15).

Monitoramento de surtos

A prefeitura de Porto Alegre acompanha nove surtos de Covid-19. Do total, um já é considerado encerrado, quando já se passaram 14 dias sem que um novo caso fosse confirmado.

Desde o início da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde, verifica todas as suspeitas de surto, quando mais de dois ocorrem simultaneamente no local.

Em reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da prefeitura, na última sexta-feira (5), foi apresentada a situação dos monitorados pelas equipes técnicas do Município. Nesta segunda (8), o grupo deverá se reunir com representantes de instituições hospitalares da Capital para formular ações conjuntas com objetivo de reunir informações junto a todos os envolvidos.

Nos nove locais acompanhados – hospitais, clínicas e serviços de saúde como laboratórios e um órgão público, 264 pessoas foram envolvidas, dos quais 197 profissionais de saúde e 58 usuários dos serviços já foram testados.

Entre os profissionais, 55 tiveram exame PCR positivo para Covid-19 e oito em testes rápidos. Entre os usuários, foram 11 positivos em PCR e três em testes rápidos. Dos profissionais de saúde, 82 estão afastados das suas atividades laborais.

