Esporte Veja como ficará o esquema de transporte e trânsito para o #GrenaldasAméricas

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA

São esperados mais de 50 mil torcedores na Arena do Grêmio nesta quinta-feira (12), para a disputa do primeiro clássico Grenal na história da Libertadores. E para que tudo saia conforme o combinado, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) explicou como funcionará o esquema de trânsito e transporte para o clássico.

Ônibus

A já tradicional Linha Especial Futebol circulará com 11 ônibus para atender aos torcedores gremistas, saindo do Largo Glênio Peres, ao lado do Mercado Público, a partir das 18h. Os torcedores do Inter sairão da área do Gigante da Beira-Rio.

Além da linhas tradicionais, haverá disponibilização de duas linhas de futebol exclusivas para mulheres, com o intuito de garantir a segurança do público feminino. Serão dois veículos da linha F04.1 Futebol Especial Arena Para Mulheres, que serão abertas para gremistas e coloradas, sozinhas ou acompanhadas. A saída, conforme demanda, será às 18h30, 19h15 e 20h, da Praça Revolução Farroupilha (Travessa José Carlos Dias de Oliveira), próximo ao Mercado Público, no Centro Histórico.

Lotação

Também é possível chegar à Arena através de Lotação. A Linha 60.4 Humaitá terá 11 veículos com saída a partir das 18h do terminal da rua 7 de Setembro (Centro) para o estádio. Após o jogo, a linha vai funcionar com 17 veículos e, além dessa, estarão disponíveis duas lotações da Linha Assis Brasil/Baltazar/Eventos E60.6 e três da Linha Praia de Belas/Partenon/Antônio de Carvalho/Eventos E30.2.

Trensurb

Para acessar a Arena via Trensurb, os torcedores devem desembarcar na estação Anchieta, a cerca de 1,5 quilômetro da Arena e finalizar o trajeto com uma caminhada de aproximadamente 10 minutos. Ao fim do jogo, o terminal vai permanecer aberto por mais uma hora e meia.

Trânsito

Para quem irá até a Arena de carro, a EPTC informa que a Av. Ernesto Neugebauer (ZN), terá trânsito liberado provisoriamente a partir das 17h desta quinta-feira (12) nos dois sentidos entre a Dona Teodora e Jaques Machado. A medida, estendida apenas até o início da madrugada desta sexta-feira (13) acontece para facilitar o deslocamento dos torcedores do Grenal.

A avenida Voluntários da Pátria pode ter sentido único em direção ao Centro após o jogo, entre as ruas Adelino Machado de Souza e São Jorge, de acordo com monitoramento dos agentes da EPTC. Os veículos em circulação pela A.J. Renner devem acessar a avenida Gilberto Lehnen para estacionamento E2, ou a rua Airton Ferreira da Silva para os demais estacionamentos da Arena.

A abertura dos portões da Arena do Grêmio ocorre às 19h.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte

Deixe seu comentário