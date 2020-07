Geral Veja quais atividades trazem mais riscos de contágio pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

A escala foi desenvolvida com base no estilo de vida dos Estados Unidos, mas pode ser uma referência para os brasileiros. (Foto: Reprodução)

A Associação Médica do Texas (TMA, na sigla em inglês) e o Comitê de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos classificaram atividades do dia a dia em seu nível de risco de contágio para o Covid-19. A tabela vai do risco 1 (o menor de todos) até 9 (o maior).

Entre ir ao bar e abrir uma correspondência, os níveis são baseados nas contribuições dos médicos membros da força-tarefa e do comitê, que trabalharam com a suposição de que – independentemente da atividade – os participantes estavam tomando o máximo de precauções de segurança possível.

A escala foi desenvolvida com base no estilo de vida dos Estados Unidos, mas pode ser uma referência para os brasileiros.

Risco baixo

Abrir a caixa de correspondência (classificação 1); Pegar entrega de comida (classificação 2); Abastecer o carro (classificação 2); Jogar tênis (classificação 2); Acampar (classificação 2).

Baixo moderado

Fazer compras em supermercado (classificação 3); Caminhar, correr, andar de bicicleta (classificação 3); Jogar golf (classificação 3); Ficam em um hotel por duas noites (classificação 4); Aguardar na sala de espera de um consultório (classificação 4); Ir a uma biblioteca ou a um museu (classificação 4); Comer em um restaurante do lado de fora (classificação 4); Andar no centro da cidade (classificação 4); Passar uma hora no parque (classificação 4).

Moderado

Jantar na casa de outra pessoa (classificação 5); Fazer churrasco no quintal (classificação 5); Ir a uma praia (classificação 5); Passear no shopping (classificação 5); Mandar as crianças para escola ou creche(classificação 6); Trabalhar uma semana em um edifício (classificação 6); Nadar em uma piscina pública (classificação 6); Visitar um parente idoso ou amigo (classificação 6).

Moderado alto

Ir a um salão de cabeleireiro ou barbearia (classificação 7); Comer em um restaurante do lado de dentro (classificação 7); Ir a um casamento ou velório (classificação 7); Viajar de avião (classificação 7); Jogar basquete (classificação 7); Jogar futebol (classificação 7); Abraçar ou apertar a mão de um amigo (classificação 7).

Alto

Comer um restaurante por quilo (classificação 8); Frequentar a academia (classificação 8); Ir a um parque de diversões (classificação 8); Ir ao cinema (classificação 8); Ir a um show de música (classificação 9); Ir a um estádio/ginásio (classificação 9); Ir a um culto/missa com mais de 500 pessoas (classificação 9); Ir a um bar (classificação 9).

