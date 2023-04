Rio Grande do Sul Vencimento por final de placas do IPVA 2023 começa na segunda-feira no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Nesse dia, termina o prazo para quitação de veículos com final “1” e “2” Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Começa, na segunda-feira (24), no Rio Grande do Sul o calendário de vencimentos do IPVA (Imposto sobre Propriedade Veicular Automotiva) seguindo cronograma por numeração final da placa do automóvel.

Nesse dia, termina o prazo para quitação de veículos com final “1” e “2”. O vencimento dos números seguintes ocorre ao longo da semana, conforme tabela abaixo, encerrando-se na sexta-feira (28), data em que vencem as placas de final “9” e “0”.

Os proprietários de veículos que ainda não realizaram o pagamento do imposto devem ficar atentos para os prazos, pois todos os vencimentos ocorrem na última semana de abril. Até a data de vencimento, os motoristas poderão aproveitar os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão, cuja redução pode chegar a 20% do valor do tributo, caso o contribuinte usufrua da cota máxima de cada benefício.

O Bom Motorista, por exemplo, reduz até 15% do imposto para aqueles que estiverem há três anos sem cometer infração de trânsito. Já o programa Bom Cidadão oferece desconto de 5% para quem possuir, no mínimo, 150 notas fiscais com CPF emitidas entre 1º de novembro de 2021 e 30 de outubro de 2022.

O atraso no pagamento do IPVA implica o pagamento de multa de 0,33% ao dia, até o limite de 20%, mais a incidência de juros. Há, ainda, a possibilidade de inscrição em Dívida Ativa do contribuinte após mais de dois meses em situação de inadimplência.

Além do maior custo para quitação do IPVA, o motorista que perder o prazo de vencimento poderá ter o veículo apreendido e arcar com custos de multa, serviços de guincho e depósito do Detran, caso seja flagrado em circulação.

Quem optou pelo parcelamento do tributo em seis vezes, desde janeiro, segue com calendário de parcelas aberto até junho.

Saiba mais

Quem paga IPVA?

Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir de 2004, exceto os isentos por lei.

Como pagar?

O proprietário deverá apresentar o código Renavan e a placa do carro. Consulte aqui o valor do IPVA e faça o pagamento do seu veículo. Junto ao IPVA, é possível pagar a taxa de licenciamento e multas de trânsito.

Fique atento

Antes de efetuar o pagamento, verifique se as informações do destinatário estão corretas. São elas:

Nome: Ipva Sefaz/Rs

CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81

Instituição: Bco do Estado do Rs S.A

Endereço: Av. Mauá, 1155 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – 90030080

Onde pagar?

Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil e lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção por PIX também está disponível.

2023-04-20