Colunistas Vendeta de Alckmin

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O apoio do PT a Geraldo Alckmin não lhe rende votos. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em política, o fígado movido pela vendeta arde mais que tapinhas de adversários nas costas. O ex-governador Geraldo Alckmin, que orbita atrás de partido e vitrine nacional, transita entre os dois. E tem a perder, indicam amigos e ex-aliados. A porta de saída do PSDB foi aberta quando lhe ofereceram a candidatura a deputado federal – o que considerou um acinte do partido. Tucanos lhe avisaram que vai perder o seu eleitor fiel na eventual aliança com Lula da Silva (PT).

Risco

E o risco maior: se enterrar de vez, puxado por Lula, caso o petista perca a eleição. O apoio do PT a Geraldo Alckmin não lhe rende votos.

Ponte

O Ministro do Desenvolvimento Regional e pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, um egresso do baixo clero da Câmara, não faria diferente num ministério.

Caneta

Usou a caneta e destinou R$ 38.310.823 para a construção de ponte em seu reduto eleitoral, ligando São Gonçalo do Amarante a Natal, sobre o rio Jundiaí.

O clã se espalha

Há duas décadas a família Bolsonaro usa estratégia partidária-eleitoral que fortalece o clã: filiação em diferentes partidos. Na iminência do novo pleito não é diferente. O patriarca Jair entrou no PL – mesmo caminho do filho senador Flávio (RJ). O vereador carioca Carlos bate ponto no Republicanos (ligado à Igreja Universal).

Nanico

Eduardo (PSL), o deputado federal campeão de votos em São Paulo, pode disputar a reeleição pelo PRTB. Movimentos de aliados indicam a estreia de bolsonaristas no ‘nanico’. Negociam com o PRTB o ex-líder deputado Vitor Hugo (GO) e o deputado General Girão (RN).

País das rádios

O país terá 5.365 rádios até o fim do ano com as novas concessões do Plano Nacional de Outorgas. Sudeste (hoje com 1.588 transmissoras) terá mais 106; o Centro-Oeste (466) ganhará 33; Nordeste (1.543) ficará com outras 180; Serão novas 32 na região Norte (atualmente com 366); e o Sul (970) tem autorização para 81 concessões.

Chifre na caixa

No dia 6 de fevereiro completam-se dois anos de flagrante curioso do Ibama do Paraná após aviso dos Correios. Foram apreendidos utensílios de cozinha feitos com chifres de cervo axis, sem licença de importação. Seu habitat são florestas asiáticas. O dono não apareceu ainda.

ONG

A bancada do PT na Câmara apresentou ação junto ao TCU e ao MPF-RJ solicitando investigação do repasse de recursos públicos – via “orçamento secreto” – de R$ 41,6 milhões de reais à organização não-governamental Instituto Leo Moura Sports (ONG que leva o nome do ex-jogador do Flamengo).

Em alerta

Mapeamento feito pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostra que 93,9% das prefeituras apontaram crescimento preocupante de atendimentos a pessoas com sintomas gripais em hospitais. Mais de 1,1 mil (60%) municípios posicionaram que ocorreu aumento no afastamento de servidores por conta do coronavírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas