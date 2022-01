Carlos Roberto Schwartsmann Sorrindo você será mais feliz

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 18 de janeiro de 2022

Vinte e oito músculos se contraem nos diferentes tipos de sorrisos. (Foto: Reprodução)

Às vezes o dia não começa muito bem: Chove forte lá fora, o despertador não tocou, a lâmina de barbear cortou, o pão torrou e o ônibus atrasou!

Quando isto acontecer faça um esforço grande de concentração.

Tenha um pensamento positivo e Sorria!

Sorrir desarma o mau humor!

Quando sorrimos o cérebro libera endorfinas e serotoninas que são neurotransmissores relacionados as sensações de prazer e bem estar. Há diminuição da tensão, do estresse e da ansiedade.

Muitos médicos argumentam que deveríamos sorrir durante a dor: as endorfinas produzidas pelo Hipófise tem uma potente ação analgésica!

No livro “ The Laughing Cure”, Brian King relata que o nosso humor é influenciável por coisas boas ou más.

Rir altera o humor positivamente e este é o ingrediente fundamental para se alcançar a felicidade.

A terapia do Riso (Laughter Therapy) ganhou prestigio recentemente como tratamento adjuvante no bem estar mental e físico do paciente. Ela foi muito bem retratada no filme “Patch Adams” com Robin Williams: A medicina pode salvar vidas, mas o riso, o amor e a compaixão ajudam na cura!!!

Um estudo na universidade de Baltimore, testando voluntários que assistiram filmes de suspense ou violentos e comédias,concluiu que: Rir diminui a pressão arterial e melhora o desempenho do sistema cardiocirculatório.

Durante uma gargalhada há hiperventilação pulmonar com melhora da distribuição de oxigênio aos tecidos.

Rir também emagrece! Se calcula que, em cada Quinze minutos de conversa, nós rimos cinco vezes. Isto despende 40 calorias. No final do ano, podemos perder até alguns Kilos!!

Sorrir nos deixa mais bonitos e com menos rugas!

Vinte e oito músculos se contraem nos diferentes tipos de sorrisos.

Uma gargalhada exige contração de quase uma centena de músculos, incluindo os abdominais e os torácicos!

Quando os músculos faciais se contraem, eles esticam e alongam a pele prevenindo o aparecimento de rugas.

Portanto sorrir e rir só nos oferecem vantagens.

Procure não ficar de “cara feia”.

O mau humor é inimigo!

Sorrindo você será mais feliz!

Carlos Roberto Schwartsmann

Professor Universitário- Médico

