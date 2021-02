Últimas Verão com segurança: Mari Bridi aproveita segunda-feira em praia vazia

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

Mari Bridi aproveita a praia. Foto: Reprodução/Instagram

Nada como começar a segunda-feira, e o primeiro dia do mês de fevereiro, na praia, não é mesmo? Pois foi exatamente isso que Mari Bridi fez.

Aproveitando uma praia vazia (e garantindo distanciamento social), a digital influencer escreveu: “Oi segunda-feira, turubom? Uma praia vazia com distanciamento social pra chamar de minha!”

Na sexta-feira (29), a influenciadora Mari Bridi usou o dia para cuidar da beleza. Ela mostrou nas redes sociais vídeos durante um procedimento de aplicação de botox no rosto. “Já que estamos aqui, vamos fazer esse negócio do botox também. Já estamos com 36 anos, esse negócio de idade. Para dar um bom, porque a pessoa já fala com a testa”, começou.

Na legenda da publicação ela escreveu: “Me deixando plena”.

Mari é esposa do ator Rafael Cardoso, e já compartilhou também outros procedimentos estéticos, como um para cuidar do abdome. “O que me incomodou depois de ter as crianças foi ver a pele da barriga um pouquinho mais flácida”, escreveu na época.

