Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

Celebração terá apenas carreata e missa virtual. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

Celebrado nesta terça-feira (2), o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes/Iemanjá não terá cultos coletivos na orla e nem procissões no Rio Grande do Sul, por causa da pandemia de coronavírus. A medida é inédita no Estado em quase 150 anos e consta em recente atualização do decreto nº 55.736, que regulamenta o sistema de distanciamento controlado.

Nenhum evento ou evento religioso alusivo à data poderá ter aglomerações com mais de dez pessoas entre as 18h desta segunda-feira e as 8h desta terça, independente da cor da bandeira da respectiva região. Essa proibição vale para todas as praias do Litoral, bem como águas internas (rios e lagoas), que devem permanecer interditadas no período.

De acordo com o Comitê de Crise do Palácio Piratini, a restrição foi discutida entre o governador Eduardo Leite e líderes de diferentes religiões de matriz africana ou católica, na manhã da última sexta-feira (29).

“Além das regras sujeitas à fiscalização, representantes de entidades definiram agir juntos, no sentido de conscientizar os fiéis a seguirem os protocolos e, antes de mais nada, protegerem a si mesmos e aos outros, principalmente os mais idosos, que são a maioria em muitas das celebrações religiosas”, frisou o chefe do Executivo.

“Todas as manifestações religiosas merecem, têm e seguirão tendo o nosso respeito”, acrescentou. “Mas a partir do momento em que geram aglomerações e que isso pode significar a disseminação do vírus, mais pessoas contaminadas e perdermos pessoas queridas, isso se torna uma responsabilidade coletiva.”

Como os líderes religiosos já haviam cancelado procissões e excursões em grupo e optado por realizar carretas em homenagem a Navegantes/Iemanjá, o decreto também estabelece regras para esse tipo de atividade. Será permitido que as pessoas fiquem exclusivamente dentro dos veículos.

Missas e serviços religiosos seguem autorizados desde que obedeçam ao limite de 50% de público na bandeira amarela (baixo risco para coronavírus), 30% na bandeira laranja (risco médio) e 20% ou máximo 30 pessoas na vermelha (alto risco).

Em todos níveis, a ocupação de assentos deve ser intercalada, respeitando distanciamento mínimo de um metro entre pessoas e/ou grupos de coabitantes, e o uso de máscaras é obrigatório.

Porto Alegre

Na capital gaúcha, a tradicional procissão de 2 de fevereiro foi adaptada para viabilizar a sua realização. A solução foi optar por missa virtual e carreata. A decisão foi consenso entre a organização do evento e a prefeitura.

A missa, sem acesso ao público, será transmitida por emissoras locais de TV por assinatura e nas redes sociais. Não serão permitidas aglomerações no entorno da Igreja.

Em seguida, ocorrerá uma carreata, sem pausas. Por medida de segurança sanitária, os fiéis não poderão sair dos veículos no meio do percurso. O trajeto será acompanhado e monitorado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

A carreata tem saída às 10h30min do Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, passando pela Catedral Metropolitana de Porto Alegre, Santuário Santa Rita de Cássia, Santuário Nossa Senhora Aparecida, Santuário Nossa Senhora Mãe de Deus e Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

Regra geral

– Estão proibidas festas, festejos e procissões religiosas ou similares, em ambiente público ou privado, aberto ou fechado;

– São permitidas manifestações individuais ou em grupo de no máximo 10 pessoas, com uso obrigatório de máscara e distanciamento interpessoal de no mínimo um metro;

– Carreatas estão autorizadas, mas com permanência das pessoas exclusivamente no interior dos veículos;

– As aglomerações com mais de 10 pessoas ficam sujeitas à fiscalização e dispersão por parte das autoridades competentes.

Navegantes/Iemanjá

– Determina a interdição de todas as praias do litoral e das águas internas do Rio Grande do Sul, das 18h de segunda-feira (1°) até às 8h de terça-feira (2).

(Marcello Campos)

