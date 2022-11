Colunistas Verão, exercício e hidratação…

Por Filipe Guerrero Gracia | 14 de novembro de 2022

Saiba porque a combinação desses fatores são importantes. (Foto: Freepik)

A água é um elemento fundamental para o bom funcionamento do organismo. Sabemos que ficar sem beber água pode trazer uma série de consequências negativas para a saúde. Por isso, devemos ter cuidado e manter uma rotina que favoreça a hidratação. Muitas pessoas têm dúvidas de como se hidratar, qual a quantidade correta de água deve-se beber e quais os benefícios.

Fatores como a temperatura, umidade relativa do ar e intensidade do exercício físico podem fazer a pessoa perder quase dois litros de água em apenas uma hora. A principal consequência é a desidratação: através do suor o corpo elimina muito líquido e, consequentemente, perde suas reservas de água, acelerando o trabalho do metabolismo, como o bombeamento de sangue.

Praticar exercício físico é ótimo para a saúde. Profissionais da saúde, como médicos e educadores físicos, estimulam a prática de esportes, corrida, natação e outras atividades para o combate ao sedentarismo, melhoria da qualidade de vida e bem-estar. Alguns cuidados devem ser tomados para uma prática segura, como avaliação médica, roupa apropriada e hidratação que é um dos fatores mais importantes a serem feitos antes, durante e após a prática do exercício físico, principalmente neste verão onde as temperaturas alcançam níveis elevados desidratando o corpo. O aumento de temperatura ocasiona um aumento da transpiração com perda de água e minerais. Durante os dias mais quentes deve-se aumentar a ingestão de líquidos como a água para níveis acima do recomendado em situações normais.

A intensidade da prática esportiva vai diminuindo à medida que o corpo vai desidratando. Segundo os especialistas, a perda de 2% do total da água do corpo já diminui o rendimento do atleta, que baixará não apenas a capacidade muscular, mas também pode trazer problemas na concentração e foco, principalmente em esportes que exigem isso.

O cenário fica caótico quando a desidratação chega a mais de 5%: pode ocorrer problemas como demência ou coma e, em alguns casos, até mesmo a morte. Sendo assim, não apenas é importante beber água durante a prática de exercícios físicos, como também indispensável para o rendimento e saúde da pessoa.

Durante o verão, o cuidado com a hidratação deve ser ainda maior. Isso porque os dias são mais quentes, a incidência dos raios solares é mais forte e há uma tendência maior à desidratação devido ao suor. A quantidade de água que devemos beber diariamente varia de acordo com a idade e o peso. Em geral, recomenda-se dois litros de água por dia.

Os valores variam de acordo com tamanho, peso e condições que o atleta é submetido. Meio litro de água uma hora antes e intervalos regulares durante a prática esportiva, de acordo com a necessidade do atleta, ajudam não só a combater a desidratação.

Vale destacar que há líquidos compostos, como os isotônicos, que repõem a perda de mineiras que também são eliminados com o suor. Contudo, esse tipo de bebida deve ser controlado e indicado por especialistas de acordo com a intensidade de cada esporte, melhorando e tornando mais prazeroso o seu exercício físico.

O importante é não deixar de se hidratar e curtir o verão praticando exercícios físicos corretamente, abaixo seguem as dicas de uma hidratação adequada:

– Antes de praticar exercícios, fazer uma ingestão adequada de água;

– Consumir 500 ml de água ou isotônico 2 horas antes do exercício;

– Durante o exercício: se possível a cada 20 minutos ingerir água ou isotônico;

– Após o Exercício se hidratar com isotônicos e ingerir carboidratos.

Filipe Guerrero Gracia

Osteopata DO MRO Br

