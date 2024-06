Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre aprovam projeto para financiamento de novo hospital infantil municipal

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

Instituição terá sede transferida da rua Garibaldi para a avenida Erico Verissimo. (Foto: Arquivo/SMS)

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou nessa segunda-feira (24) o projeto de lei que autoriza a prefeitura a contratar empréstimo de R$ 300 milhões do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para construção do novo Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. A instituição municipal será transferida de sua sede na rua Garibaldi (bairro Independência) para a avenida Erico Verissimo (entre Cidade Baixa e Menino Deus).

O projeto para a edificação do hospital prevê um aumento significativo na complexidade da estrutura, ampliando a área em 97% para um total de 33 mil metros quadrados. O local escolhido para a nova instalação é um terreno municipal localizado próximo à Praça Garibaldi e que era utilizado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Além do aumento de leitos (que passarão de 188 para 216), o projeto prevê a instalação de uma rede de apoio ao diagnóstico, com duas portas de entrada. A nova estrutura será equipada com mobiliário e equipamentos novos, a fim de garantir um atendimento de qualidade, exclusivamente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com um investimento previsto de R$ 605 milhões, a iniciativa também tem por objetivo ampliar a eficiência e reduzir os custos de manutenção predial corretiva com as novas instalações. Deve, ainda, proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, aspecto que tende a impactar positivamente a qualidade do atendimento aos pacientes.

Estudos, projetos e modelagem econômico-financeira do futuro hospital já estão disponíveis para consulta e audiência públicas. O próximo passo é a análise e aprovação pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS), devido ao formato de Parceria Público-Privada (PPP) para os serviços não assistenciais.

Com a palavra…

“São recursos muito bem-vindos para qualificar e oferecer serviços mais eficientes nesta instituição que é referência a mulheres e crianças na cidade”, frisou o prefeito Sebastião Melo ao defender a importância do financiamento. “Agradecemos a quem investe e trabalha em conjunto com o poder público para melhorar a rede de saúde.”

Já o titular da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, avalia que a aprovação da linha de crédito possibilitará um ganho substancial à população: “Trata-se de um marco na evolução dos serviços de saúde da cidade, promovendo modernização, qualidade e compromisso inegáveis com o bem-estar da população”.

“Essa parceria é um grande passo para que Porto Alegre tenha um hospital 100% SUS voltado para mulheres, mães e crianças que merecem atendimento de qualidade, em um espaço que será todo equipado, qualificando também o trabalho de toda equipe do hospital”, ressalta a secretária de Parcerias, Ana Pellini.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, o complexo cuidará da saúde materna, infantil, psiquiátrica, cirúrgica e oncológica: “Será oferecido aos pacientes uma maior complexidade de atendimentos, com o uso de alta tecnologia e promoção do acesso a serviços mais qualificados e eficazes”.

(Marcello Campos)

